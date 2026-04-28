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'Valle Salvaje', avance capítulo del miércoles 29 de abril: la alianza contra José Luis y el descubrimiento de Bárbara

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

Avance de 'Valle Salvaje' del capítulo 405 que La 1 de TVE emite el miércoles 29 de abril en su horario habitual tras 'Directo al grano'

Enriqueta y José Luis en 'Valle Salvaje'
Enriqueta y José Luis en 'Valle Salvaje' | TVE

Esta semana, 'Valle Salvaje' sufrirá un recorte en sus emisiones en TVE debido al festivo nacional del 1 de mayo por el Día del Trabajo, por lo que solo ofrecerá cuatro episodios.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pedrito le pregunta a Luisa que por qué no arregla su relación con Alejo con lo que ambos se querían y le pregunta si no queda algo de ese cariño todavía en ella.

Martín habla con Mercedes sobre su hermana Matilde y Dámaso le deja caer que lo mejor para la Casa Pequeña es que tanto Matilde como Atanasio abandonen la casa pues serán tres bocas menos que alimentar.

Mercedes se une a la conjura de Victoria y Dámaso y confiesa los verdaderos motivos por los que accede a tal alianza para acabar de una vez por todas con José Luis y don Hernando.

Mientras, Enriqueta jura a Braulio que terminará haciendo confesar a Alejo toda la verdad sobre el asesinato de su marido ¿Podrá el Gálvez de Aguirre hacer frente a su tía? 

Bárbara vuelve a la cabaña de Petra y Pura asegurándolas que ella misma se encargará de que Luisa no vuelva a molestarlas. Tras su visita, Bárbara regresa a la Casa Pequeña completamente derrumbada. ¿Qué le sucede? ¿Habrá descubierto algo?

Luisa y Pedrito en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Amadeo seguía dándole vueltas a su idea de marcharse y seguir los pasos de su hermana Eva para preocupación de su hijo Francisco.

Dámaso le pedía a Mercedes que por favor esté de su lado pues la necesita en su guerra con don Hernando siendo alguien tan poderoso y con tantos contactos y que sabe que lo aceptará porque le ama tanto como él a ella.

Francisco le confesaba a Leonor que todos esperaban que Adriana diera a luz a un niño aunque finalmente fue María a quién parió. Y Luisa insistía a Bárbara de que Pura y Petra les estaban engañando a todos y que ocultaban al verdadero bebé que parió Adriana con algún motivo pero la Salcedo seguía sin creerse a la doncella tras sus múltiples visitas a las parteras.

Por su parte, Enriqueta trataba de saber por qué Alejo y Luisa rompieron su relación y no dudaba en preguntarle a su sobrino por qué no luchó por su amor. Asimismo, la mujer obligaba a Braulio a asumir la realidad sobre su padre y señalaba a Alejo como asesino.

Finalmente,  gracias a la intercesión de Luisa, Rafael accedía a conocer a Leonor. Y cuando la joven conocía a María se quedaba completamente descolocada generando incertidumbre en el duque.

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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