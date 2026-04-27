'Valle Salvaje', avance capítulo del martes 28 de abril: Alejo, señalado como asesino y la nueva niñera de María

Esta semana, 'Valle Salvaje' sufrirá un recorte en sus emisiones en TVE debido al festivo nacional del 1 de mayo por el Día del Trabajo, por lo que solo ofrecerá cuatro episodios.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Amadeo sigue dándole vueltas a su idea de marcharse y seguir los pasos de su hermana Eva para preocupación de su hijo Francisco.

Dámaso le pide a Mercedes que por favor esté de su lado pues la necesita en su guerra con don Hernando siendo alguien tan poderoso y con tantos contactos y que sabe que lo aceptará porque le ama tanto como él a ella.

Francisco le confiesa a Leonor que todos esperaban que Adriana diera a luz a un niño aunque finalmente fue María a quién parió. Y Luisa insiste a Bárbara de que Pura y Petra les están engañando a todos y que ocultan al verdadero bebé que parió Adriana con algún motivo pero la Salcedo sigue sin creerse a la doncella tras sus múltiples visitas a las parteras.

Por su parte, Enriqueta trata de saber por qué Alejo y Luisa rompieron su relación y no duda en preguntarle a su sobrino por qué no luchó por su amor. Asimismo, la mujer obliga a Braulio a asumir la realidad sobre su padre y señala a Alejo como asesino.

Finalmente, gracias a la intercesión de Luisa, Rafael accede a conocer a Leonor. Y cuando la joven conoce a María se queda completamente descolocada generando incertidumbre en el duque.

Enriqueta en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Leonor no dudaba en preguntar por qué murió Adriana y Amadeo le contaba que tuvo un parto difícil y no logró recuperarse y ella aseguraba que eso lo cambia todo dejando en shock al cocinero. Después dejaba entrever su marcha con su despedida de Pepa.

Victoria le recriminaba a José Luis que haya tenido que estar a punto de perder la vida para que se muestre amable con ella y recordaba que tiene una esposa después de haberla dado siempre de lado.

Enriqueta trataba de indagar sobre Luisa y no dudaba en hablar con Rafael sobre ella al mostrarse extrañada sobre el noviazgo que tuvo la doncella con su sobrino Alejo. Después, la mujer dejaba entrever que sabe que su marido violó a Luisa. Mientras, Dámaso también hablaba con Alejo sobre la doncella.

Por su parte, Luisa le dejaba claro a Bárbara que si no la quiere ayudar a indagar la verdad sobre el bebé de Adriana lo hará sola. Tras ello, Bárbara regresaba a la casa de Petra y de Pura y estaba a punto de descubrir al bebé.

Y por último, Matilde le revelaba a Atanasio que Mercedes está dispuesta a prestarles el dinero que necesitan para poder comprar la casa de sus sueños. Y parece que la reacción de él no es la que ella esperaba.