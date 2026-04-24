'Valle Salvaje', avance capítulo del lunes 27 de abril: el contraataque de Victoria y Bárbara, a punto de descubrir la verdad

'Valle Salvaje' vive un momento de explosión en las tardes de TVE con el inesperado regreso de Victoria (Sabela Arán) y Dámaso (Alejandro Sigüenza) cuando todos los daban por muertos tras el accidente de la calesa en la que viajaban y que en realidad era un atentado perpetrado por don Hernando (Óscar Rabadán) y José Luis (José Manuel Seda) así como la verdad sobre el parto de Adriana.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Leonor no duda en preguntar por qué murió Adriana y Amadeo le cuenta que tuvo un parto difícil y no logró recuperarse y ella asegura que eso lo cambia todo dejando en shock al cocinero. Después deja entrever su marcha con su despedida de Pepa.

Victoria le recrimina a José Luis que haya tenido que estar a punto de perder la vida para que se muestre amable con ella y recuerde que tiene una esposa después de haberla dado siempre de lado.

Enriqueta trata de indagar sobre Luisa y no duda en hablar con Rafael sobre ella al mostrarse extrañada sobre el noviazgo que tuvo la doncella con su sobrino Alejo. Después, la mujer deja entrever que sabe que su marido violó a Luisa. Mientras, Dámaso también habla con Alejo sobre la doncella.

Por su parte, Luisa le deja claro a Bárbara que si no la quiere ayudar a indagar la verdad sobre el bebé de Adriana lo hará sola. Tras ello, Bárbara regresa a la casa de Petra y de Pura y está a punto de descubrir al bebé.

Y por último, Matilde le revela a Atanasio que Mercedes está dispuesta a prestarles el dinero que necesitan para poder comprar la casa de sus sueños. Y parece que la reacción de él no es la que ella esperaba.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje' con la reaparición de Dámaso y Victoria?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso trataba de saber si puede hacer algo con Mercedes para que su relación vuelva a ser como antes y ella le respondía que la única forma es contarle la verdad sobre lo que sucedió en su viaje con Victoria.

Paralelamente, Victoria le confesaba a José Luis que creía que no iba a salir con vida del accidente de la calesa y su marido le pedía que descansara y tratara de reponerse sin pensar en nada que le pueda alterar.

Luisa trataba de saber por qué Victoria cambiaría al hijo de Adriana por una niña y por qué esconder al verdadero hijo de su sobrina. Mientras, Petra mostraba su preocupación por Luisa al ver que todos la tratan por loca y Pura le recordaba que ellas no tienen nada que ver con eso y que solo han cumplido órdenes.

Atanasio no entendía por qué Matilde ha perdido el bebedizo que le entregó Benigna justo cuando su mujer sufre un pequeño vahído. Mientras Amadeo advertía a Francisco de que si no se centra le van acabar despidiendo y tendrá que irse lejos de Pepa. Además su decisión de ayudar a Leonor podría acarrearle problemas aunque Pepa tenía una solución.

Finalmente, Dámaso daba el paso y acudía junto a Victoria a la alcoba de Mercedes para conseguir su perdón a cambio de contarle toda la verdad de lo que pasó en el asalto a su carruaje.