'La Promesa', avance del capítulo del lunes 27 de abril: El plantón de Julieta a Ciro y Adriano, enfermo

En el capítulo 822 de 'La Promesa' del lunes 27 de abril, Cristóbal Ballesteros le hace un interrogatorio a Vera para saber por qué el duque de Carril quiso reunirse con ella a solas. Es algo impropio que un noble tenga ese trato con un miembro del servicio y quiere respuestas.

El estado de salud de Adriano empeora y requiere de un reposo estricto en su alcoba. Sin embargo, él desobedece: quiere continuar trabajando en el refugio. Algo que le prohíbe Martina. Mientras, Estefanía coquetea con Carlo, y Teresa les pilla en una actitud demasiado cercana, algo que comenta con María posteriormente.

Ciro no sabe dónde está Julieta. La joven ha dado plantón a su marido en la cita que habían acordado y Lorenzo malmete diciéndole al muchacho que tiene que atar en corto a su esposa. Nadie entiende cómo ha desaparecido de la noche a la mañana. En realidad, se encuentra con Manuel, con quien pierde la noción del tiempo.

Julieta y Manuel tienen una conversación muy cómplice que les acerca aún más después del momento de intimidad que protagonizaron en el hangar y que a punto estuvo de acabar en beso. Y Pía no sabe si va a ser capaz de guardarse el secreto que ha descubierto: Ballesteros y doña Leocadia son amantes.

Martina tiene un fuerte encontronazo con Doña Pilarcita, que le asegura que no le gustó su proyecto sobre el refugio y que esa "cochiquera" no tiene salvación. Desesperada, la muchacha tiene un gesto con la señora que lleva a ésta a poner el grito en el cielo: "¿Cómo se atreve?"

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (821) emitido en La 1 de RTVE?

En el capítulo 821 de 'La Promesa' que se ha podido ver este viernes 24 de abril, el duque de Carril se reencuentra con su hija Vera después de tanto tiempo. Y su reacción es sorprendente y conciliadora.

Por otra parte, Estefanía flirtea con Samuel y María los interrumpe. En el refugio, siguen preparándose, confiando en la visita de Doña Pilarcita. Adriano se esfuerza más que nadie y ¡comienza a enfermar!

Manuel propone a Julieta que la acompañe a hacer unos recados y ella acepta encantada. Ricardo no puede con la culpa y se plantea confesar ante la Guardia Civil. Lorenzo provoca deliberadamente a Curro reclamándole unos gemelos de ámbar perdidos; el muchacho, irascible, entra al trapo ante la mirada preocupada de Alonso.

Finalmente, Ángela aborda al muchacho para preguntarle por su mal humor, pero él le responde mal. Y Pía presencia un hecho impactante: Leocadia y Cristóbal besándose apasionadamente en la intimidad.