'La Promesa', avance capítulo del viernes 24 de abril: Pía descubre el secreto de Leocadia y Cristóbal

En el avance del capítulo 821 de 'La Promesa' del viernes 24 de abril, el duque de Carril se reencuentra con su hija Vera después de tanto tiempo. ¿Cuál será su reacción?

Por otra parte, Estefanía flirtea con Samuel y María los interrumpe. En el refugio, siguen preparándose confiando en la visita de Doña Pilarcita. Adriano se esfuerza más que nadie y ¡comienza a enfermar!

Manuel propone a Julieta que la acompañe a hacer unos recados y ella acepta encantada. Ricardo no puede con la culpa y se plantea confesar ante la Guardia Civil. Lorenzo provoca deliberadamente a Curro reclamándole unos gemelos de ámbar perdidos; el muchacho, irascible, entra al trapo ante la mirada preocupada de Alonso.

Finalmente, Ángela aborda al muchacho para preguntarle por su mal humor, pero él le responde mal. Y Pía presencia un hecho impactante: Leocadia y Cristóbal besándose apasionadamente en la intimidad.

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (820) emitido en La 1 de RTVE?

En el capítulo 820 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha emitido este jueves, Manuel y Julieta fingen normalidad ante los demás, pero ni el uno ni el otro logran sacarse de la cabeza el momento que compartieron en el hangar.

Martina, por su parte, pide a Jacobo que sea él quien hable con doña Pilarcita porque su tía la conoce. Este accede y parece estar cerca de convencer a la señora. Esto acerca a la pareja y Adriano no puede evitar los celos. Mientras, Pía se muestra escéptica sobre la posibilidad de recuperar su relación con Ricardo.

María y Carlo siguen en paz y acuerdan ir tranquilos con la boda. La doncella le pregunta a su novio por Estefanía y él le oculta su pasado en común. Curro confiesa a Martina su deseo de abandonar La Promesa, algo que Ángela escucha con dolor. Martina le dice a Ángela que si alguien puede detener a Curro es ella.

La llegada de Estefanía despierta el interés lascivo de Lorenzo, quien recibe una advertencia de Leocadia. Vera es llamada por Cristóbal a su despacho. La doncella acude nerviosa sin imaginar lo que está a punto de ocurrir: ¡se encuentra frente a frente con su padre!