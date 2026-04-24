'Cara al show' con Marc Giró encarará su segunda semana de emisión en el prime time de La Sexta con un invitado de excepción: Pedro Almodóvar. Tal y como ha podido saber en exclusiva El Televisero, el popular cineasta será uno de los entrevistados principales del showman catalán.

La última aparición del manchego en un plató de televisión se produjo el pasado jueves 19 de marzo, cuando acudió a 'La Revuelta' y fue entrevistado por David Broncano para promocionar su nueva película 'Amarga Navidad', que se estrenó en cines el viernes 20.

Pedro Almodóvar será el plato fuerte de Marc Giró en una segunda entrega de 'Cara al show' que se enfrentará a una gran prueba de fuego: mantener en mayor o menor medida los grandes resultados de audiencia que registró el estreno. El esperado debut del comunicador en su nueva etapa en Atresmedia no solo fue muy laureado en redes, sino que sobresalió cuantitativamente hablando.

Como ya contamos, 'Cara al show' se alzó como el mejor estreno en La Sexta en seis años; imponiéndose en +2,4 puntos a Cuatro, su inmediato competidor, y en casi un punto a La 1 de RTVE con un formidable 8,5% de share. Superó ampliamente la media diaria de la cadena, que fue de un 6,6% ese martes; así como el acumulado mensual, que es de un 6% en lo que llevamos de abril.

Marc Giró se garantiza un reclamo en audiencias con Almodóvar, que otorgó a 'La Revuelta' su mejor resultado en meses

Y buena prueba de que no se quiere bajar el pistón es esa visita de Almodóvar que te adelantamos en exclusiva. Con su entrevista, Marc Giró y su equipo se garantizan un claro reclamo en audiencias y continuar dando la batalla tanto a su rival directo, 'Código 10', como a 'Al cielo con ella' en La 1.

Recordemos que el director de cine otorgó a 'La Revuelta' su mejor resultado de audiencia en varios meses con esa aparición antes mencionada. Fue lo más visto de la noche en televisión y la oferta líder en su franja con una media de casi 1,6 millones de espectadores y un destacado 13,5% de cuota de pantalla.