El aplaudido momento de Andrea Ropero en 'El Intermedio' que no deja de hacer ruido: es para verlo en bucle

En un momento de máxima crispación y ruido informativo a raíz de la regularización extraordinaria de personas migrantes en España, 'El Intermedio' ha salido a la calle para poner el foco en las historias reales de los extranjeros que trabajan en nuestro país de forma ilegal. Y el reportaje de Andrea Ropero, que ha visibilizado el día a día de Harumi sin papeles, ha recibido un aluvión en aplausos en redes.

La reportera del espacio de La Sexta se desplazaba para su pieza de este jueves hasta una oficina de la Seguridad Social en Madrid donde ya se está tramitando la regularización extraordinaria de personas inmigrantes recientemente aprobada. Así, el programa conducido por el Gran Wyoming ponía el foco en testimonios como el de Mildred, que tras 6 meses en España se enfrenta al reto de pagar 670 euros por una habitación sin trabajo.

Aplausos a 'El Intermedio' por este reportaje de Andrea Ropero que humaniza el proceso de regularización de inmigrantes en España

"Tener una vida tranquila, como se merece cualquier ser humano. Porque cuando no cotizas, es como si no existieras: no tienes nómina, no puedes comprar, no te alquilan en ningún sitio y, obviamente, no puedes trabajar", señalaba el entrevistado ante las cámaras de 'El Intermedio' sobre lo que supondría para ella el proceso de regularización.

👀 @andrearopero se desplaza hasta una oficina de la Seguridad Social donde se tramitan las nuevas regularizaciones extraordinarias de personas migrantes.#elintermedio pic.twitter.com/xhuNFA1BLU — El Intermedio (@El_Intermedio) April 23, 2026

Sin embargo, el testimonio recogido por Andrea Ropero en el espacio de La Sexta que más aplausos se ha llevado en redes ha sido el de Harumi, una mujer de Perú que, tras 1 año y 7 meses en nuestro país ha acudido por primera vez a extranjería para regularizar su situación y acceder a mejores condiciones de trabajo. "Es muy importante para poder tener un trabajo estable, porque actualmente trabajo irregular, entonces quiero hacerlo todo bien para poder viajar pronto y ver a mis hijos", confesaba la entrevistada entre lágrimas.

"Trabajo limpiando restaurantes y cuidando a adultos mayores los fines de semana. Cobro por horas, no es algo fijo... Entre 6 y 10 euros", confesaba la trabajadora explicando el miedo constante que siente por la calle al no tener documentación. Y las redes no han tardado en aplaudir este ejercicio de 'El Intermedio' para responder al discurso de odio que se ha propagado tras la aprobación de esta medida a base de bulos y desinformación relacionados, sobre todo, con la criminalidad.

Esto



ESTO



ESTO https://t.co/L2M2L7Kbdo — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) April 24, 2026

Este vídeo se debería poner en bucle a aquellos racistas de la "prioridad nacional" y la deshumanización de personas de otros países (los pobres, claro, con los ricos, cobardes y lacayos).



Por favor, compartidlo al infinito. https://t.co/Wp4zln8Srv — Edu Galán (@edugalan) April 24, 2026

Esto es lo que traerá la regulación: justicia y dignidad, no colapso. https://t.co/6oBrmN0lBz — JuanF Cózar (@JFCozar) April 24, 2026

Esta es la realidad. No la de los tuiteros llorones a sueldo de VOX. https://t.co/pY9dsk7gf7 — Kaerás conmigo 🟩⬜🟩 (@K0D3N_2) April 24, 2026

La política hecha humanidad.

Por los nadie y los que nada tienen ✊ https://t.co/Ws3gFXqLeI — 🍃 (@96CharlesCastro) April 24, 2026

Cómo español, me avergüenza que hasta ayer mismo hubiera personas en esa situación en mi país. Espero que se regularicen en masa, y todos ellos ganen en dignidad y calidad de vida. https://t.co/ZMtuBiDAYv — Ángel Marcos 🏳️‍🌈 (@angelluismarcos) April 24, 2026

Qué ilustrativa y sensible es esta entrevista de @andrearopero https://t.co/0LGNjefqaD — MaríaJesúsCañizares (@MJesusCanizares) April 24, 2026

El problema no son los inmigrantes, el problema es quién les paga en negro y los explota. https://t.co/luzoRFrgo5 — Àlex (@lamort13666) April 24, 2026

Personas con mucha más dignidad de la que muchos nunca tendrán. https://t.co/zSwoJKVoLW — Ibra Laroui (@IbraLaroui) April 23, 2026