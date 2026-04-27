Quién es quién en 'Regreso a las Sabinas': Guía de personajes y reparto de la nueva serie diaria de Divinity

Tras revolucionar su parrilla la semana pasada con motivo de su décimo quinto aniversario y tras acoger el estreno de los resúmenes diarios de 'Supervivientes', Divinity lanza este lunes una de sus grandes apuestas para esta nueva etapa de la cadena de Mediaset: el estreno de 'Regreso a las Sabinas'.

La primera serie diaria de una plataforma llega a la televisión en abierto después de su estreno en Disney+ entre octubre de 2024 y enero de 2025 y de haber sido incluso nominada al Premio Emmy Internacional a Mejor Telenovela junto a 'Valle Salvaje'.

'Regreso a las Sabinas' consta de una única temporada de 70 episodios de entre 40 y 50 minutos con un final cerrado y desde este lunes se podrá seguir a partir de las 20:00 horas de lunes a viernes. Así, 'Regreso a las Sabinas' evita competir tanto con 'Sueños de libertad', con quién comparte productora, actores y parte de su equipo, como con las series diarias de La 1, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' en una estrategia de programación con la que Divinity busca impulsarse coincidiendo con su 15º aniversario, que la cadena celebrará con una campaña especial y una nueva programación llena de estrenos.

'Regreso a las Sabinas' cuenta con un espectacular reparto protagonizado por Celia Freijeiro ('Servir y proteger', 'Seis hermanas'), Andrés Velencoso ('La Agencia', 'Eva & Nicole'), Miquel Fernández ('Pura Sangre'), Olivia Molina ('Amar es para siempre'), María Casal ('Hospital Central'), Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'), Nancho Novo ('Sueños de libertad'), Marta Calvó ('Sueños de libertad'), Jordi Coll ('La Favorita 1922'), Ángela Molina ('Pura Sangre') y Montse Guallar ('El refugio atómico'), entre otros.

Así es 'Regreso a las Sabinas'

Las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, ambas se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.

Conoce a los personajes de 'Regreso a las Sabinas'

Celia Freijeiro es Gracia

Celia Freijeiro da vida a Gracia

Valiente, apasionada y con una energía desbordante: así es Gracia, una mujer bondadosa y luchadora que vuelve a su pueblo natal, donde se reencuentra con Miguel, su gran amor de juventud. En Manterana, tiene que asumir sus sentimientos y reparar, con la fuerza del amor, los malentendidos y heridas del pasado.

Olivia Molina es Paloma

Olivia Molina es Paloma

A diferencia de su hermana Gracia, Paloma es una mujer sosegada, racional, cariñosa y sensible. De su madre, Laura, ha heredado el amor por su tierra y a ella le debe la profesión que ha escogido: ingeniera agrónoma. Volver a Las Sabinas, la finca familiar, le permite encontrar su lugar en el mundo.

Andrés Velencoso es Miguel

Andrés Velencoso es Miguel

El corazón es el motor que mueve a Miguel y también, su talón de Aquiles. Planea casarse con Esther, cuando Gracia regresa a Manterana, trastocando su vida hasta el extremo. Es un hombre capaz de hacer frente a cualquier circunstancia, menos a un amor del pasado que renace con una fuerza irrefrenable.

Ángela Molina es Laura

Madre de Gracia y Paloma, Laura falleció en un trágico accidente automovilístico, del que Gracia aún se siente culpable y que provocó que ambas hermanas abandonaran Manterana.

Nancho Novo es Emilio

Emilio, el patriarca de la familia Molina, vive volcado en defender Las Sabinas del acecho de mayor gran enemiga, Paca Utrera, mientras oculta un secreto: haber permitido que su hija Gracia se culpara de la muerte de Laura. Tras la vuelta de sus hijas, retoma la vida familiar con la esperanza de encontrar el perdón y la redención.

María Casal es Paca

A Paca Utrera nadie le rechista. La terrateniente de Manterana es una mujer dura, autoritaria, implacable y sarcástica. Su gran enemigo es Emilio Molina, a quien culpa de la muerte de Laura, el amor de su vida, y su debilidad, su hija Esther. Se dará cuenta de que en su camino de ambición y lucha de poder podría acabar perdiendo.

Natalia Sánchez es Esther

Contrariamente a su progenitora, Esther, la médica de familia de Manterana, es una joven generosa volcada en su profesión y en sus pacientes Sin embargo, el inesperado regreso de Gracia aviva viejos sentimientos en su prometido, Miguel. Su temor a perderlo la convierte en una mujer vulnerable, insegura e impusiva.

Miquel Fernández es Tano

Enamorado de Gracia desde que era joven, Tano, el hermano mayor de Miguel, es un hombre extrovertido, resolutivo y sociable. Cuando ella vuelve a Manterana, él espera que la vida le brinde una segunda oportunidad, pero sus celos y obsesión le llevan a un punto de no retorno.