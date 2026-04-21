Terremoto en Divinity por su 15 aniversario: llegan 'Supervivientes 2026', cuatro nuevas series y la puerta abierta a la producción propia

Divinity está de cumpleaños. La cadena femenina de Mediaset que llegó a la TDT tras su éxito como web, cumple 15 años y para celebrarlo, la cadena se reinventa con nuevos contenidos en su parrilla con el estreno de 'Regreso a las Sabinas' en abierto y la vuelta de 'Supervivientes 2026' a la parrilla con la emisión de su resumen diario.

Otras novedades que irán llegando paulatinamente a la parrilla de Divinity en su décimo quinto aniversario serán ficciones internacionales como 'Elsbeth', 'Infiltrada' o 'My life is murder' así como nuevos factuals entre los que se encuentran 'Reformas zombies' y 'Los Scott: reforma bajo presión' y personality shows, como los protagonizados por Dulceida, Marta Díaz y la familia Pombo.

Este lunes, Mediaset ha presentado todas las novedades de Divinity en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, y en la que Alberto Carullo, director general de Contenidos del grupo y Unai Iparragirre, el nuevo director de Antena, se han mostrado orgullosos de lo que ha conseguido la cadena en estos 15 años.

"Fue un canal pionero que nació del entorno digital y que ha sabido convertirse en un referente para el público femenino apostando por entretenimiento de calidad con las mejores series internacionales así como contenido de cultura, moda, sociedad y reformas", destacaba Alberto Carullo.

Por su parte, Unai Iparragirre ha defendido que "los 15 años es la excusa perfecta para relanzar el canal recuperando el peso de las series internacionales en el day-time de lunes a viernes concentrando el contenido de factuals de reformas los fines de semana que es cuando tienen su gran consumo". Además ha adelantado que el canal contará con fines de semana temáticos con motivo del día de la madre, de las bodas así como otros eventos especiales.

Al ser preguntados por El Televisero sobre si con este relanzamiento de Divinity no se plantean recuperar su apuesta por la producción propia con algún formato como 'Socialité' o la adaptación de alguno de sus formatos de reformas, en Mediaset han dejado la puerta abierta.

"Este relanzamiento va por fases. Hay una primera fase que es la que presentamos hoy y no excluimos hacer algún proyecto de producción propia. Si que nos gustaría en algún momento poder recuperar ese tipo de contenido", explicaba Alberto Carullo. "Yo me pido hacer uno de reformas", soltaba Ángeles Blanco, que es una de las embajadoras de la nueva campaña de Divinity.

'El punto Divinity': una campaña que celebra una forma de ser

Las embajadoras de la nueva campaña de Divinity

Para celebrar su aniversario y su relanzamiento, Mediaset España pondrá en marcha 'El punto Divinity', una potente campaña de imagen protagonizada principalmente por presentadoras del grupo, articulada en dos spots y diversas cortinillas que se emitirán en todos los canales y que contará además de una campaña de publicidad en radio y cines.

La campaña, que toma como inspiración el icónico punto del logotipo del canal, reivindica la manera de hacer televisión de Divinity, su singular personalidad y la de su audiencia: mujeres con ‘ese puntito’, con carácter, que saben lo que les gusta, siguen su instinto y encuentran en el canal el reflejo de un estilo de vida aspiracional, libre y sin etiquetas.

Protagonizada por Isabel Jiménez, Beatriz Archidona, Ángeles Blanco, Alba Lago, Verónica Dulanto y Nerea Garmendia, la campaña pone en valor la originalidad, la autenticidad y una autoafirmación sin artificios como señas de identidad de una marca que ha sabido construir un vínculo real de identificación con su audiencia.

Auténticas, disfrutonas y decididas 💕



🌟 15 años con ese puntito 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐧𝐢𝐭𝐲 🌟 pic.twitter.com/H1y0AKFL9T — divinity (@divinity_es) April 20, 2026

'Regreso a las Sabinas' y 'Supervivientes' en el access y series internacionales en su day-time

La nueva etapa de Divinity se articula también en torno a una ambiciosa batería de estrenos que reforzarán su apuesta por contenidos diferenciales, combinando emoción, entretenimiento y grandes historias en distintos géneros.

De lunes a viernes, el day time pasa a estar articulado en torno a la ficción internacional, que toma el relevo de los factuals inmobiliarios con títulos como 'New Amsterdam', 'Chicago Med' y 'Chicago Fire' entre las 09:00 y las 20:00 horas.

Por su parte, los factuals inmobiliarios, junto a los nuevos formatos de estreno de este género y los nuevos personality shows, se trasladan al day time del fin de semana, mientras que el prime time del sábado y el domingo estará ocupado por ficción internacional.

Nuevas ficciones

Entre las principales novedades destaca 'Regreso a Las Sabinas', nueva serie diaria de producción nacional que el canal estrenará en abierto y en access prime time a partir del lunes 27 de abril a las 20:00 horas. Protagonizada por Celia Freijeiro, Natalia Sánchez y Andrés Velencoso, la ficción, una serie original de Disney+ producida en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia), arranca con el regreso de dos hermanas a su localidad natal para hacerse cargo de la finca familiar y de su padre enfermo, un viaje que reabre heridas del pasado y las enfrenta a secretos, rivalidades y viejos amores.

'Elsbeth', spin-off de 'The Good Wife' protagonizado por Carrie Preston, que da vida a una abogada tan brillante como imprevisible que colabora con la policía de Nueva York.

'Infiltrada', serie de investigación con tintes de acción que sigue la alianza entre un policía y una joven estafadora para resolver casos criminales.

'My life is murder', drama procedimental con toques de comedia protagonizado por Lucy Lawless en el papel de una carismática investigadora privada especializada en resolver complejos crímenes.

A estas novedades se sumarán nuevas entregas de ficciones ya consolidadas como 'Fire Country', que en su tercera temporada continúa explorando el riesgo y la tensión en la lucha contra incendios forestales, y 'RFDS: Médicos en el aire', que en sus nuevas entregas abordará la labor de los médicos, enfermeros y pilotos del Servicio Médico Aéreo de Australia desde su nueva base en Puerto Augusta, en el sur del país.

#Spoiler 👉 Querrás quedarte un capítulo más 😌



‘Regreso a Las Sabinas’, ‘My life is Murder’, ‘Elsbeth’ e ‘Infiltrada’, llegan muy pronto a #Divinity pic.twitter.com/o1ATXR7efX — divinity (@divinity_es) April 21, 2026

Nuevos factuals

'Reformas Zombies': formato centrado en la rehabilitación de viviendas abandonadas para devolverles su valor.

'Los Scott: reforma bajo presión': nuevo formato en el que los populares hermanos Jonathan y Drew Scott acompañan a propietarios en el complejo proceso de compra, diseño y transformación de sus hogares.

Personality shows

'Dulceida al desnudo': docuserie que muestra la faceta más íntima de la influencer Aída Domenech y las claves de su éxito.

'La vida de Marta Díaz': retrato personal y profesional de la creadora de contenido madrileña.