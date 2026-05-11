Mediaset cambia su programación: Retira 'Regreso a las Sabinas' de las tardes de Divinity y la reduce a un prime time

Divinity anunciaba hace tres semanas una revolución en su parrilla con motivo de su 15 aniversario con el estreno de 'Regreso a las Sabinas', la primera serie española diaria de Disney+, como una de las grandes apuestas de sus tardes de lunes a viernes junto a los resúmenes diarios de 'Supervivientes 2026'.

Sin embargo, tan sólo dos semanas después de lanzar en abierto la ficción producida por Diagonal TV y creada por Eulàlia Carrillo ('La Riera', 'Sueños de libertad') y dirigida por Jordi Frades ('La catedral del mar'), la cadena temática femenina de Mediaset ha decidido levantar su emisión de la programación de tarde ante el fiasco de audiencia.

Y es que desde su estreno el pasado 27 de abril, 'Regreso a las Sabinas' apenas se ha movido entre el 0,2 y el 1% de cuota de pantalla. Unos datos insostenibles y que han lastrado a Divinity a quedar entre las cadenas menos vistas de la TDT cada día.

Para revertirlo, el grupo audiovisual ha tomado medidas, optando por alargar la emisión de la serie 'Chicago Fire' dentro del bloque Emergency Lovers y trasladando 'Regreso a las Sabinas' a un único prime time semanal en Divinity, en la noche de los domingos a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que las anteriores semanas la cadena de Mediaset ya emitió en maratón los cinco episodios emitidos en sus tardes con la intención de enganchar a su audiencia. Algo que no surtió ningún efecto. No obstante, por ahora Divinity no se desprenderá por completo de la ficción, y la emitirá todos los domingos en su prime time.

'Regreso a Las Sabinas', a partir de ahora todos los domingos a las 22:00 horas en Divinity. ¡No faltes a tu cita!https://t.co/5hhdHBSju2 — divinity (@divinity_es) May 11, 2026

Audiencias de 'Regreso a las Sabinas' en Divinity

Capítulo 1 (27/04/2026): 0,5% y 40.000

Capítulo 2 (28/04/2026): 0,3% y 30.000

Capítulo 3 (29/04/2026): 0,4% y 36.000

Capítulo 4 (30/04/2026): 0,6% y 43.000

Capítulo 5 (01/05/2026): 1% y 79.000

Capítulo 6 (04/05/2026): 0,2% y 20.000

Capítulo 7 (05/05/2026): 0,2% y 18.000

Capítulo 8 (06/05/2026): 0,2% y 21.000

Capítulo 9 (07/05/2026): 0,3% y 28.000

Capítulo 10 (08/05/2026): 0,9% y 69.000

Así es 'Regreso a las Sabinas'

Las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, ambas se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.