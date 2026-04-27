¿Cuántos capítulos tiene 'Regreso a las Sabinas', la serie con dos protagonistas de 'Sueños de libertad' que llega hoy a Divinity?

Un año y tres meses después de concluir su emisión en Disney+, 'Regreso a las Sabinas', la primera serie diaria de una plataforma ve la luz en la televisión en abierto. La serie creada por parte del equipo de 'Sueños de libertad' y con varios de sus protagonistas también en el reparto llega este lunes a Divinity.

Con 'Regreso a las Sabinas', Divinity recupera su apuesta por la ficción diaria después de ofrecer 'Mía es la venganza' hace casi tres años tras su fiasco en Telecinco. La serie se emitirá de lunes a viernes a las 20:00 horas justo antes del resumen diario de 'Supervivientes 2026' como parte de la nueva programación de la cadena de Mediaset en su relanzamiento con motivo del 15 aniversario.

Celia Freijeiro, Natalia Sánchez y Andrés Velencoso protagonizan este emocionante relato, que combina drama, amor, rivalidades, secretos familiares e intriga y que reúne en su elenco a Olivia Molina, Ángela Molina, Nancho Novo, Miquel Fernández y María Casal, entre otros intérpretes.

Creada por Eulàlia Carrillo ('La Riera', 'Sueños de libertad'), dirigida por Jordi Frades (‘La catedral del mar’) y nominada al International Emmy Award 2025 en la categoría de Mejor Telenovela, la ficción, una serie original de Disney+ producida en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y con guion de Jordi Calafí (con un Premio Iris al Mejor Guion en 2020 por 'El Ministerio del Tiempo') y Nacho Pérez de la Paz ('Isabel'), se ha rodado íntegramente en exteriores e interiores naturales de las localidades barcelonesas de Riells del Fai, Sant Andreu de Llevaneres y Sant Vicenç de Montalt.

'Regreso a las Sabinas' consta de una única temporada de 70 episodios de entre 40 y 50 minutos con un final cerrado y se emitirá de forma diaria en Divinity con un capítulo cada tarde.

La historia de un lugar, una familia y una muerte en extrañas circunstancias, las claves de 'Regreso a las Sabinas'

Tras muchos años sin verse, las hermanas Gracia y Paloma Molina reciben una llamada que les hace volver a Manterana, su pueblo natal: su padre Emilio ha sufrido un ictus y deben acudir allí para ocuparse de sus problemas de salud. Su inesperado viaje a la localidad reabre viejas heridas del pasado y las enfrenta a secretos, rivalidades y viejos amores. A su llegada, Paloma se hace cargo de la gestión de las tierras de su familia y se enfrenta a Paca Utrera, implacable terrateniente con un siniestro plan para el municipio. Emilio, por su parte, trata de recuperar el cariño y afecto de sus hijas, pero un terrible secreto que comparte con Paca lo dificulta.

Entretanto, Silvia, madre de Miguel -antiguo amor de Gracia y hombre de confianza de Paca- y Tano -quien al igual que su hermano siempre estuvo enamorado de Gracia- no quiere que la mujer permanezca en Manterana. Además, la tensión se acrecienta a raíz de la aparición del cuerpo sin vida de Óscar Egea, un suceso que sacude el pueblo. Manuela, agente de la Guardia Civil, es la encargada de investigar el crimen y para ello requiere la ayuda de Álex, el hermano cura de la víctima.