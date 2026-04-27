'Sueños de Libertad', avance del capítulo 549 del martes 28 de abril: Nuevas pistas sobre Fina y el vuelco con Pablo Salazar

'Sueños de libertad' vivirá un parón en su emisión pues el viernes 1 de mayo faltará a su cita diaria con la audiencia al ser festivo nacional por ser el día del Trabajo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Digna habla con Paula y le anuncia que tanto ella como Damián han decidido readmitirla pero no duda en ponerle condiciones para mantenerse en su puesto de doncella cambiándola de puesto para evitar que se acerque a Tasio de forma tan íntima. Tras ello, Paula habla con Tasio y ambos acuerdan mantener las distancias. Paralelamente, Tasio trata de reconducir su matrimonio con Carmen.

Gabriel intenta volver a manipular a Julia pero esta vez se encuentra con que la niña no cae en sus redes y le para los pies tras haber perdonado a su abuelo. Pese a que parece que la niña tiene todo bajo control, Begoña no duda en advertir a Damián para evitar nuevos problemas.

Por su parte, Marta le revela a Andrés la amenaza de Pelayo a Fina que provocó su marcha. Y en casa de los Salazar, Nieves muestra su malestar y tristeza por la ausencia de Pablo. Para contentar a su madre, Miguel decide pedirle a su padre que vuelva a casa aunque a él no le haga ninguna gracia.

Álvaro vuelve a encontrarse con Beatriz y le presiona para conseguir que Gabriel les de más dinero. Después, el hombre queda con Gorito para seguir preparando el gran golpe que preparan: robar una de las furgonetas de la fábrica. Y Salva que les ve juntos no duda en advertir al trabajador de que no le conviene juntarse con Gorito. Después, Salva trata de avanzar en su relación con Mabel pero ella le frena porque se siente culpable de lo sucedido con Claudia.

Begoña le dice a Eduardo que ha decidido prescindir de su ayuda para los viajes a Pelahustán por lo incómoda que se siente por las intenciones del chófer. En la tienda, Andrés no duda en tener un bonito detalle con Valentina y Miguel hace lo propio con Claudia. Finalmente, Darío le proporciona a Marta las pistas que tiene para poder encontrar a Fina.

Marta en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras el entierro de Pelayo, doña Clara y Darío le daban su último adiós mientras Marta seguía disimulando ante su suegra para evitar escándalos y ella le daba las gracias por sus palabras hacia su hijo.

Nieves mostraba su preocupación por el estado de salud de Pablo y compartía sus temores con Miguel con que toda la tensión de estos días termine afectando a su problema con el estómago. De primeras, Miguel se mostraba frío pero cuando era testigo del malestar de su padre en la cantina optaba por hablar con él recordándole que tiene que cuidar su alimentación.

Álvaro visitaba a Gorito para hacerle un nuevo encargo y aprovechaba para decirle que necesita más dinero para poder marcharse de Toledo. Después Gorito proponía a su socio dar un golpe a gran altura y él no dudaba en aceptar. Por otro lado, Eduardo intentaba organizar una cita en su próximo viaje a Pelahustán pero ella rechazaba su oferta.

Damián ponía al corriente a Digna de su pillada a Paula con Tasio y dejaba claro que no piensa permitir que la doncella se entrometa en el matrimonio de su hijo con Carmen. Después, Tasio hablaba con su padre y conseguía que de marcha atrás al despido de Paula aunque Damián dejaba claro que no piensa permitir ningún escándalo en su casa. Por si fuera poco, Carmen regresaba de Sevilla. Por otro lado, Damián también conseguía el perdón de Julia tras sincerarse con ella sobre sus errores del pasado.

Doña Clara se despedía de Darío y de Marta antes de volver a Madrid. También Darío preparaba su vuelta a México pero antes decidía hablar con Marta agradeciéndole que acudiera al entierro y terminaba revelándole lo que sabe sobre el paradero de Fina y prometía ayudarla para encontrar a su amada y que puedan reencontrarse.