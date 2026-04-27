Netflix anuncia su nueva serie con Álvaro Morte, Patrick Criado y Jose Coronado: adaptación de un clásico argentino

Netflix ha sorprendido este lunes al anunciar una nueva serie de producción propia que adaptará uno de los clásicos del cine argentino del año 2000: 'Nueva Reinas'. Y para ello, la plataforma ha fichado a dos de los actores más prolíficos de los últimos años: Álvaro Morte y Patrick Criado.

Álvaro Morte ('La casa de papel', 'Anatomía de un instante') y Patrick Criado ('La casa de papel', 'Amarga Navidad') serán los protagonistas de la adaptación de la emblemática película argentina escrita y dirigida por Fabián Bielinsky y que contó con Ricardo Darín entre sus protagonistas.

'Nueve reinas', que ha comenzado su rodaje en Madrid, es una serie producida por LAZONA y creada por Xosé Morais y Víctor Sierra ('La noche más larga'), quienes también firman el guion y actúan como productores ejecutivos junto a Luis Ferrón, Gonzalo Salazar-Simpson, Guido Rud y Juan Pablo Galli.

El reparto de la nueva serie de Netflix se completa con Aura Garrido ('El inocente'), Jose Coronado ('Legado', 'Entrevías') y Margarida Corceiro ('Punto Nemo'), entre otros.

El proyecto está dirigido por Álex Rodrigo ('La casa de papel', 'Punto Nemo') y Jorge Saavedra ('Camino a Arcadia', 'Zorro') y cuenta con dirección de fotografía de Andreu Adam y Víctor Benavides y diseño de producción de Juan Pedro de Gaspar.

Hay historias que merecen volver a ser contadas (y más si es con estos dos). Empieza el rodaje de 'Nueve reinas' con Álvaro Morte y Patrick Criado, una adaptación a la madrileña del clásico argentino de los 2000. pic.twitter.com/txf6szdvtJ — Netflix España (@NetflixES) April 27, 2026

Sinopsis de 'Nueve reinas'

En el Madrid de 2012, en plena crisis económica, Marcos (Álvaro Morte), un veterano estafador sin escrúpulos, se cruza con Juan (Patrick Criado), un joven arruinado que apenas puede mantener a su familia. Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un implacable magnate (Jose Coronado).

Adaptación española de la emblemática película argentina del mismo nombre, la serie convierte a estos dos timadores en el reflejo de un país donde la línea entre víctimas y estafadores es cada vez más borrosa.