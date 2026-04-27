Ivonne Reyes se rompe en 'Supervivientes' con su impactante relato sobre las tres veces que estuvo a punto de morir

Ivonne Reyes se convirtió en una de las grandes protagonistas de la última entrega de 'Conexión Honduras' este domingo al protagonizar un emotivo puente de las emociones. La concursante de 'Supervivientes 2026' se ha sincerado como nunca sobre el difícil momento económico que atravesó tras caer en el "olvido" televisivo, desvelando que ha estado "al borde la muerte" incluso en tres ocasiones debido a distintas enfermedades a raíz de esta situación.

"Me empecé a olvidar yo de mi misma, de que existía. Empecé a olvidarme y alejarme de todo lo que siempre me había hecho ilusión en la vida, que era conectar con las personas, comunicar, actuar...", comenzaba confesando la venezolana ante María Lamela tras recordar su período de éxito en televisión durante su llegada a España y lo que ocurrió una vez el telefono dejó de sonar.

Ivonne Reyes protagoniza un sobrecogedor puente de las emociones en 'Supervivientes': "Llegué a quedarme en bancarrota"

Nada más colocarse sobre el peldaño del olvido, Ivonne Reyes ha rememorado como le afectó su sequía laboral. "Poco a poco me fui alejando. No tiro las responsabilidad a otras personas, he sido yo quien me he ido alejando, pero también me olvidé de vivir mi vida, miraba por otras cosas. Aquí siento que estoy empezando a recuperarme, es una cura de volver a ser yo", reconoció la actriz, visiblemente emocionada.

"El resto también se olvidó de Ivonne, es normal si no sales en pantalla, no te llaman. Es duro cuando has tenido una profesión tan bonita y querida... ", lamentaba la presentadora. "Pusieron en una revista que estaba arruinada, no me gusta utilizar esa palabra pero realmente al dejar de trabajar, apartarme y no tener una educación financiera llegué a quedarme en bancarrota", señaló entonces, abordando su complicada situación económica.

"Lo afronté disimulando y tratando de sacar la mejor parte positiva para que mi hijo no se diese cuenta ni mi familia de que estaba tan mal, porque siempre he estado tratando de transmitir lo positivo, poner una sonrisa a todo el mundo", aseguró Ivonne Reyes, sincerándose sobre la "máscara" que se impuso para ocultar su sufrimiento. "Siempre me he disfrazado en que todo está bien, lloraba a solas y me apartaba para tratar de mantener mi imagen por si me llamaban, pero no he sabido hacerlo", continuó explicando.

"Me ha costado, y ese olvido te lleva al cansancio, me siento cansada a veces y eso es lo que me ha traído aquí", aseguró antes de desvelar la gravedad de su situación. "Un cansancio físico que me ha llevado a diferentes enfermedades, casi al borde de la muerte tres veces. Sin ganas de estar presente, ni hacer deporte, ni salir a la calle", confesó la actriz visiblemente sobrecogida al romper su silencio sobre este tema.

Al avanzar al escalón del amor, Ivonne Reyes no se cortó al rememorar su relación mediática más turbulenta. "Se me ha cuestionado mucho, las relaciones que he tenido no han llegado a buen puerto a veces por lealtad, otras veces por distancia y esa parte de problemática dura... Duró casi cuatro años y fue bastante cuesta arriba porque fue la más traumática que he tenido hasta el momento", rememoró haciendo referencia a su historia con Pepe Navarro.

Y al referirse a su hijo al final del puente, la actriz no pudo evitar estallar entre lágrimas. "Es lo más importante que me ha pasado en mi vida. Es mi motor y lo más bello que he creado. Le he cuidado y mimado dentro de mí", aseguró sin parar de llorar. "Cuando estaba atacada me tuve que apartar de él. Ha sido muy duro ser madre y padre, pero sobre todo juzgada… para mí es lo más hermoso y mi potencia. Espero que se sienta orgulloso de mí y que pueda darse cuenta de los valores que tiene su madre. Él vino a darme más alegría a mi vida", señaló.