Mediaset anuncia el estreno, horario y cadena de la serie 'Regreso a las Sabinas', con dos actores de 'Sueños de libertad'

Hace un mes, Mediaset sorprendía al anunciar el próximo estreno de 'Regreso a las Sabinas' en Divinity. Así, el grupo adquiría los derechos de emisión en abierto de la serie producida por Diagonal TV y creada por Eulália Carrillo, coordinadora de guion de 'Sueños de libertad', y que ya emitió Disney+.

Este lunes, Mediaset ha confirmado que 'Regreso a las Sabinas' formará parte de la parrilla diaria de Divinity a partir del próximo lunes 27 de abril a las 20:00 horas, formando tándem con los resúmenes de 'Supervivientes', que desde esta semana se emitirán de lunes a viernes a las 21:00 horas.

Así, 'Regreso a las Sabinas' evita competir tanto con 'Sueños de libertad', con quién comparte productora, actores y parte de su equipo, como con las series diarias de La 1, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' en una estrategia de programación con la que Divinity busca impulsarse coincidiendo con su 15º aniversario, que la cadena celebrará con una campaña especial y una nueva programación llena de estrenos.

Alberto Carullo, director general de Contenidos de Mediaset España, se ha mostrado orgulloso de poder incorporar una serie de la calidad de 'Regreso a las Sabinas' al catálogo de Divinity. "Es una ficción de Diagonal TV que es garantía de calidad y estamos orgullosos de poder ofrecerla en exclusiva en abierto", revelaba. "Es un honor y una alegría que la serie pueda llegar a todo el mundo gracias a Divinity", apostillaba al respecto Jordi Frades, productor ejecutivo y director de la ficción.

Andrés Velencoso, Natalia Sánchez y Celia Freijeiro encabezan el reparto

'Regreso a las Sabinas' consta de una única temporada de 70 episodios de entre 40 y 50 minutos con un final cerrado. Ahora la serie verá la luz en abierto después de haberse emitido entre octubre de 2024 y enero de 2025 en Disney+ siendo la primera serie diaria de una plataforma.

'Regreso a las Sabinas' cuenta con un espectacular reparto protagonizado por Celia Freijeiro ('Servir y proteger', 'Seis hermanas'), Andrés Velencoso ('La Agencia', 'Eva & Nicole'), Miquel Fernández ('Pura Sangre'), Olivia Molina ('Amar es para siempre'), María Casal ('Hospital Central'), Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'), Nancho Novo ('Sueños de libertad'), Marta Calvó ('Sueños de libertad'), Jordi Coll ('La Favorita 1922'), Ángela Molina ('Pura Sangre') y Montse Guallar ('El refugio atómico'), entre otros.

Así es 'Regreso a las Sabinas'

Las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, ambas se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.