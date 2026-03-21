Mediaset adquiere 'Regreso a las Sabinas', serie con la protagonista de 'Sueños de Libertad', y anuncia su estreno

Mediaset ha sorprendido al anunciar el próximo estreno de 'Regreso a las Sabinas' en Divinity. Así, el grupo ha adquirido los derechos de emisión de la serie de Disney+ producida por Diagonal TV y creada por Eulália Carrillo, coordinadora de guion de 'Sueños de libertad'.

Cabe decir además que 'Regreso a las Sabinas' fue nominada al Premio Emmy Internacional el pasado año junto a 'Valle Salvaje', aunque ninguna de las dos ficciones pudo hacerse con el galardón que un año antes si ganó 'La Promesa'.

Con ello, Mediaset vuelve a probar suerte con la ficción propia en Divinity después de que la cadena ofreciera 'Mía es la venganza', la serie que estrenó Telecinco en junio de 2023 antes de la cancelación de 'Sálvame' y que tras apenas unas semanas en la cadena principal pasó a emitirse en la cadena femenina de TDT con buenos registros de audiencia.

'Regreso a las Sabinas' consta de una única temporada de 70 episodios de entre 40 y 50 minutos con un final cerrado. Ahora la serie verá la luz en abierto después de haberse emitido entre octubre de 2024 y enero de 2025 en Disney+ siendo la primera serie diaria de una plataforma.

'Regreso a las Sabinas' cuenta con un espectacular reparto protagonizado por Celia Freijeiro ('Servir y proteger', 'Seis hermanas'), Andrés Velencoso ('La Agencia', 'Eva & Nicole'), Miquel Fernández ('Pura Sangre'), Olivia Molina ('Amar es para siempre'), María Casal ('Hospital Central'), Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'), Nancho Novo ('Sueños de libertad'), Marta Calvó ('Sueños de libertad'), Jordi Coll ('La Favorita 1922'), Ángela Molina ('Pura Sangre') y Montse Guallar ('El refugio atómico'), entre otros.

Divinity emitirá próximamente la serie de Disney+ 'Regreso a Las Sabinas' pic.twitter.com/breqyWfLnh — Tweets de tele (@teletuits) March 21, 2026

Así es 'Regreso a las Sabinas'

Las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, ambas se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.