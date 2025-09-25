'Valle Salvaje' sienta cátedra en TVE al perseguir un hito solo logrado por 'La Promesa' y 'La Casa de Papel'

Que las series diarias españolas se han convertido en un auténtico filón es un hecho. Desde hace años nuestras series han conquistado a todo tipo de públicos con el éxito de 'El secreto de Puente Viejo', 'Acacias 38' o 'La Promesa' fuera de nuestras fronteras. Eso se confirmó el año pasado cuando la serie de TVE y Bambú Producciones se convirtió en la primera serie española diaria en ganar un Emmy Internacional como Mejor Telenovela. Un galardón que ahora podría recaer en 'Valle Salvaje'.

Este jueves se han conocido los nominados de los Emmy Internacional en todas las categorías. Y en la de Mejor Telenovela vuelve a haber dos series españolas nominadas como ya sucediera el pasado año con 'La Promesa' y 'La Moderna', ambas de TVE.

En esta ocasión, las dos series españolas que optan al galardón de Mejor Telenovela en los Emmy Internacional son 'Valle Salvaje', la serie de TVE y Bambú Producciones que se encuentra en su mejor momento en audiencias, y 'Regreso a las Sabinas', la serie de Diagonal TV que emitió Disney+ entre octubre de 2024 y enero de este año.

Natalia Sánchez y Andrés Velencoso en 'Regreso a las Sabinas' (Disney +)

Las dos ficciones competirán con las ficciones internacionales 'Deha' ('The Good & The Bad'), de Turquía, y 'Mania de Você' ('Crazy About You'), de Brasil. Una de las cuatro será la ganadora en una ceremonia que tendrá lugar el lunes 24 de noviembre en Nueva York.

¿Conseguirá 'Valle Salvaje' tomar el relevo de su hermana mayor? Y es que cabe recordar que tanto la serie citada como 'La Promesa' son dos producciones de RTVE y Bambú Producciones junto a StudioCanal y ambas están creadas por Josep Cister.

En el caso de que 'Valle Salvaje' consiga ser la ganadora sería la tercera serie española en ganar un Emmy Internacional pues cabe recordar que 'La casa de Papel' ya consiguió uno de esos galardones hace unos años.

'Valle Salvaje' renovada por RTVE

La nominación de 'Valle Salvaje' al Emmy Internacional coincide con el primer aniversario de la ficción de TVE. Además, hace unos días conocíamos que la cadena pública sigue confiando en la ficción protagonizada por Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas hasta el punto de que su tercera temporada, estrenada hace unas semanas, será más larga que las anteriores.

Así, la nueva tanda de la ficción constará de 180 capítulos. Eso significa una mayor apuesta con respecto a la primera y segunda, con 120 entregas cada una. De modo que, echando cuentas, la serie ambientada en el siglo XVIII seguirá en la programación vespertina de La 1 de TVE como mínimo hasta junio del 2026, llegando a alcanzar entonces los 420 episodios.

Una renovación que llega después de que 'Valle Salvaje' cerrara agosto con su máximo histórico con un 10,4% y casi 1,4 millones de espectadores únicos y en posición de líder por primera vez. Además, el bloque conjunto de ficción que forma con 'La Promesa' logró un 11,6% y el liderazgo de su franja por undécimo mes consecutivo. En septiembre, sigue en ascenso, con registros diarios que han alcanzado el 13,4% de cuota de pantalla.

Además, según el último informe de la consultora audiovisual GECA, que analiza las series que marcaron la conversación en la red en España y Latinoamérica entre enero y junio de 2025, 'Valle salvaje' es la ficción española que generó un mayor impacto social en el mercado español y latinoamericano en ese periodo.