Los planes que tiene TVE para 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' respecto a su continuidad en las tardes tras 2025

'La Promesa' y 'Valle Salvaje' se han convertido en el tándem perfecto de La 1 de TVE, alzándose con el liderazgo frente al resto de ofertas y contribuyendo a robustecer las tardes de la cadena estatal. Por ejemplo, este jueves, 18 de septiembre, anotaron un 13,8% y 13,4% respectivamente. En el caso de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, se trató de su récord histórico en cuota de pantalla.

Es por ello que en la corporación pretenden estirar lo máximo posible ese éxito como es lógico. Según avanza El Independiente tras una consulta al portal de Transparencia del ente, hay decisiones tomadas con respecto a la continuidad de ambos seriales de época producidos por Bambú y creados por Josep Cister Rubio.

Primero, nos detenemos en 'La Promesa', el gran pilar de TVE en la tarde. La cuarta temporada encara su recta final y, teniendo en cuenta que le quedan 62 capítulos para completarse, previsiblemente será a finales de año cuando dé carpetazo. Sin embargo, el organismo, en declaraciones al citado medio, garantiza una quinta temporada con una previsión de 250 episodios más. La cifra de entregas total está pendiente de aprobación definitiva aún, pero esa sería la idea inicial.

De confirmarse, la ficción protagonizada por Xavi Lock, Arturo García Sancho, Isabel Serrano o María Castro, entre otros, tendrá continuidad hasta finales de 2026 o principios de 2027. Es decir, los espectadores podrán seguir disfrutando de 'La Promesa' con más de 15 meses de emisiones por delante asegurados. Y ojo que habrá cambios como así avanzaron María Castro y Andrea del Río recientemente: con personajes que se irán y otros nuevos que entrarán.

Por otro lado, en cuanto a 'Valle Salvaje', El Independiente recoge que la tercera temporada, ya estrenada, estará compuesta por 180 capítulos. Eso significa una mayor apuesta con respecto a la primera y segunda, con 120 entregas cada una. De modo que, echando cuentas, la serie ambientada en el siglo XVIII seguirá en la programación vespertina de La 1 de TVE como mínimo hasta junio del 2026, llegando a alcanzar entonces los 420 episodios.