María Castro anuncia varias despedidas en 'La Promesa' y un giro muy potente con estos dos personajes

por Pedro Jiménez

Varios actores de 'La Promesa', entre ellos María Castro, advierten de que va a haber personajes que dirán adiós y otros nuevos que entrarán

María Castro, Doña Pía en 'La Promesa'

A la presentación de temporada de RTVE bajo el lema Imparable acudieron actores de 'La Promesa' como María Castro (Pía Adarre), Manuel Regueiro (Alonso de Luján), Andrea del Río (Teresa Villamil) o Guillermo Serrano (Lorenzo).

Y los cuatro hicieron declaraciones ante los micrófonos de la corporación pública sobre lo que está por venir en la exitosa serie diaria de La 1 de cara a las próximas semanas.

"Yo, para no quedarnos en lo que está pasando ahora y por mirar al futuro, he de decir que la muerte de Jana es importante, pero lo que se va a venir con la señora Petra Arcos y con María Fernández… ojo", advirtió seriamente María Castro.

Por su parte, Manuel Regueiro se sumó a crear intriga entre los fans de 'La Promesa': "El secreto que se ha desvelado (quién mató a Jana) es muy potente. Llevábamos mucho tiempo esperando este momento. Ahora lo interesante es ver cómo afecta eso a cada personaje. A cada uno le va a afectar y se van a destapar cosas".

"La maquina no para, las ideas no se terminan. Vienen cosas muy potentes", avisó entretanto Guillermo Serrano. "Va a haber muchísimos cambios", añadió también Andrea del Río frente a las preguntas de las periodistas de RTVE que acudieron a cubrir el evento.

Acto seguido, María Castro quiso dar algunas pistas más que, sin duda, han puesto en máxima alerta de los promisers. Y no es para menos, pues soltó una verdadera bomba: "Hay personajes que se van y otros guais que entran".

¿De quiénes hablaba? Habrá que aguardar a los próximos capítulos. "Y amores que se rompen y otros que se crean", remataron los intérpretes. Desde luego, con sus manifestaciones han puesto los dientes largos.

