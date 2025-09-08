'La Promesa' desentraña quién mató realmente a Jana: el final explicado del personaje de Ana Garcés

Seis meses de misterio que han llegado a su final. El secreto mejor guardado de 'La Promesa' se ha descifrado ante sus espectadores, que por fin han conocido qué sucedió realmente la noche en la que Jana murió y quién fue la autora de su asesinato.

El detonante para llegar hasta este momento ha sido el chantaje de Lorenzo a Leocadia para que acepte su propuesta de casarse con su hija a cambio de liberarla de su secuestro. Leocadia, desesperada, se mostró dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de dar con el paradero de su hija y se plantó antes esas demenciales intenciones del capitán.

Sin embargo, Lorenzo, sacaba su as y amenazaba a Leocadia con transigir o, si no, haría público que fue ella quien asesinó a Jana. Así ha arrancado el decisivo capítulo 670 de este lunes. Leocadia, al escuchar su terrible acusación, se ha revuelto y le ha dicho que se ha vuelto loco.

Más tarde, desesperada, la señora de Figueroa ha sucumbido al chantaje de Lorenzo: aceptará que se case con su hija a cambio de traerla de vuelta a La Promesa. No obstante, Leocadia se ha desmarcado del crimen de Jana y ha insistido en que no tiene nada que ver con su muerte. Pero ha mentido.

Leocadia, desestabilizada, ha recordado lo ocurrido la noche en la que Jana murió. De este modo, es como se ha descubierto la verdad respecto al final del personaje interpretado por Ana Garcés. Y, efectivamente, fue ella quien acabó con su vida.

Utilizando el flashback como recurso, hemos visto cómo Leocadia se presentó en la alcoba de Jana en la noche previa a su viaje a Luján para denunciar ante las autoridades que Cruz mató a su madre y al señorito Tomás.

"He venido a impedírtelo. Cruz me debe una vida y mi único objetivo es cobrármela", le dijo Leocadia a una Jana desconcertada que había cometido el gran error de confiar en ella. "Tú solo has sido un mero peón en una partida de reinas", le confesó, es decir, Leocadia simplemente la utilizó para vengarse de la marquesa.

Además, antes de dispararle, Leocadia le reveló a Jana todos los cadáveres que llevaba a su espalda: ella mató a Carmen, la primera mujer de Alonso, por orden de Cruz; también ha reconocido que fue ella quien asesinó a su madre Dolores y la autora del robo de su hermano Curro. Toda esta información paralizó a Jana y fue incapaz de zafarse del disparo.

Por último, también se ha desentrañado que Leocadia fue la responsable del envenenamiento que provocó el repentino empeoramiento de salud de Jana cuando parecía evolucionar favorablemente. La señora Figueroa echó el veneno en el agua que María Fernández llevó a la habitación de la joven para hidratarla. Con todo, queda resuelto así el mayor misterio de 'La Promesa'.