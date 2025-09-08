Jana (Ana Garcés) regresa a 'La Promesa' y el creador de la serie avisa de los giros que están por venir

Este lunes, 8 de septiembre, quedará marcado en rojo en el calendario de 'La Promesa' porque, después de casi seis meses de enigmas, se descubrirá qué sucedió verdaderamente la noche en la que Jana Expósito (Ana Garcés) fue tiroteada y quién fue el asesino.

Será, por tanto, una tarde de emociones muy fuertes para los espectadores del serial de TVE y, sin duda, se reabrirán heridas que aún no han cicatrizado, pues esa muerte del personaje de Jana levantó muchas ampollas y parte del público todavía no se ha recuperado.

En el capítulo 670 de 'La Promesa', y por medio de un flashback, se conocerá toda la verdad sin dejar ningún fleco suelto. Para llegar hasta aquí es necesario recordar las graves acusaciones de Lorenzo a Leocadia en la anterior emisión, asegurando que fue ella quien mató a la doncella. Después de esa acusación, la señora de Figueroa recuerda lo ocurrido la noche en la que Jana murió.

Así, desde este lunes, todos los interrogantes quedarán resueltos y en la ficción nada será igual. Además, el episodio supondrá la 'vuelta' de Ana Garcés y su personaje a la pantalla, con escenas que hasta ahora no han visto la luz.

¡Buenos días #promisers! Ha llegado el gran día de #LaPromesa, ¡hoy descubrimos toda la verdad!



➡ Tras las graves acusaciones del capitán, Leocadia recuerda lo ocurrido la noche en la que Jana murió



Os esperamos a las 18:15h en @la1_tve y @rtveplay https://t.co/yGPnvMaFjC pic.twitter.com/FASjlXiLYM — La Promesa (@lapromesa_tve) September 8, 2025

Y mucha atención porque, tras ese capítulo tan decisivo (de 18:20 a 19:20 horas), La 1 ofrecerá una entrega especial complementaria a continuación (de 19:20 a 20:25 horas) que reemplazará al segundo bloque de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora.

Para crear evento, los programas de La 1 están cebando la emisión de 'La Promesa' de este lunes con esa verdad desentrañada sobre el crimen de Jana que supuso la salida de la actriz Ana Garcés. Entre ellos, 'Mañaneros 360', donde ha intervenido Josep Cister Rubio, el creador, avisando de muchas sorpresas.

"Os vais a sorprender. El capítulo de hoy va a gustar mucho a los espectadores, es un capitulazo, y lo que viene después es importante. Ojo a lo que viene esta semana y la que viene, que va a enganchar a mucha gente", ha advertido el ideólogo de todo lo que acontece en 'La Promesa'.