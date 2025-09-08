Avance de 'La Promesa', capítulo del martes 9 de septiembre tras descubrirse la asesina de Jana

Misterio resuelto: Leocadia fue la autora de la muerte de Jana. Utilizando el flashback como recurso, 'La Promesa' ha despejado el gran interrogante en la serie mostrando cómo Leocadia se presentó en la alcoba de Jana en la noche previa a su viaje a Luján para denunciar ante las autoridades que Cruz mató a su madre y al señorito Tomás.

"He venido a impedírtelo. Cruz me debe una vida y mi único objetivo es cobrármela", le dijo Leocadia a una Jana desconcertada que empezaba a entender que había cometido el gran error de confiar en ella. "Tú solo has sido un mero peón en una partida de reinas", le confesó, es decir, Leocadia simplemente la utilizó como herramienta para vengarse de la marquesa.

Además, antes de dispararle, Leocadia le reveló a Jana todos los cadáveres que llevaba a su espalda: ella mató a Carmen, la primera mujer de Alonso, por orden de Cruz; también ha reconocido que fue ella quien asesinó a su madre Dolores y la autora del robo de su hermano Curro. Toda esta información paralizó a Jana y fue incapaz de zafarse del disparo.

“Tú solo has sido un mero peón en una partida de reinas” #LaPromesa



⭕ https://t.co/EE7x3M4A7x pic.twitter.com/5nVlQbs8FR — La Promesa (@lapromesa_tve) September 8, 2025

Por último, también se ha desentrañado que Leocadia fue la responsable del envenenamiento que provocó el repentino empeoramiento de salud de Jana cuando parecía evolucionar favorablemente. La señora Figueroa echó el veneno en el agua que María Fernández llevó a la habitación de la joven para hidratarla. Con todo, queda resuelto así el mayor misterio de 'La Promesa'.

Por otro lado, en el capítulo de este lunes hemos visto que Manuel sorprende a Leocadia con su drástica decisión: renuncia a su cargo para fundar su propia empresa. Curro prosigue la frustrante búsqueda de Ángela sin éxito, mientras su desconfianza hacia el capitán crece. Vera y Lope se reconcilian, aunque sus ilusiones familiares los dividen y preocupan a Lope y sus compañeros.

Pía y Ricardo aceptan resignadamente la terrible decisión de Cristóbal respecto a su futuro en palacio. Santos, con el beneplácito de Cristóbal, hace sangre de ello. Candela revela a Toño secretos del pasado que podrían sanar su relación con Simona. María Fernández, incapaz de soportar su amor por Samuel, se derrumba tras una noche de fiesta.

Catalina, respaldada por sus trabajadores, humilla al barón de Valladares de una forma que el noble jamás olvidará.

Avance de 'La Promesa', capítulo del martes 9 de septiembre

Adriano teme las posibles represalias que el barón de Valladares pueda tomar después de que Catalina le haya confesado su imprudencia llevando estiércol a su palacio. Las consecuencias no tardan en llegar, aunque no como todos pensaban.

Leocadia, inquieta por la falta de noticias de Ángela, presiona al capitán para que cumpla su palabra y le traiga de vuelto a su hija a La Promesa. Curro, por su parte, está dispuesto a denunciarlo ante el sargento Burdina para que inicie una investigación en torno a Lorenzo.

Tras escuchar el relato de lo que ocurrió en el pasado con su padre y el marido de Candela, Toño se reconcilia definitivamente con Simona, algo que enorgullece profundamente a Enora. Y Santos aprovecha la mínima ocasión para humillar a Ricardo con el visto bueno de Cristóbal.

María Fernández, con resaca, apenas recuerda nada de su desenfrenada noche de juerga, pero Teresa y Samuel le explican en qué vergonzosas condiciones llegó a La Promesa. En paralelo, Petra sufre un percance en los jardines de palacio que recrudece su relación con Cristóbal.