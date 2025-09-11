'La Promesa', avance del próximo capítulo del viernes 12 de septiembre con una dura ruptura

Alonso cree que aún hay esperanza para arreglar las cosas entre Manuel y Leocadia en La Promesa. El marqués insiste en intentar que su hijo dé marcha atrás con su venta.

Ya no hay vuelta atrás en lo que le hizo Catalina al barón de Valladares: una noticia en el periódico apunta hacia ella como instigadora de unas revueltas y eso pone en jaque a los Luján. Catalina tiene que terminar confesando su venganza contra el barón de Valladares y esto desata una tormenta en la familia.

Santos pincha a María Fernández para sonsacarle sobre su comportamiento en la verbena de Luján. Lope busca un acercamiento con Vera, pero se lleva un revés cuando la doncella se harta de que esté siempre encima de ella.

A Pía no le queda otra que traer a Dieguito a La Promesa; lo que no se espera es que Cristóbal la abronque por ello.

Avance de 'La Promesa', capítulo del viernes 12 de septiembre

Alonso teme que las acciones de Catalina con el barón de Valladares hayan cruzado una línea peligrosa y Leocadia la enfrenta con dureza. Martina se ve forzada a aceptar formar parte del Patronato de la Milagrosa para revitalizar la imagen pública del marquesado.

Curro y Ángela viven un reencuentro íntimo y lleno de ternura, aunque saben que no tienen pruebas contra Lorenzo, de quien siguen sospechando que es el autor del secuestro. Manuel y Alonso hacen las paces, estableciendo límites en sus respectivos ámbitos.

Pía y Ricardo sueñan con un futuro juntos, pese al acoso constante de Cristóbal, cuya relación con Petra sigue siendo tensa. María Fernández agradece a Samuel su cuidado tras una noche de excesos, fortaleciendo su vínculo.

Toño, emocionado por su amor por Enora, planea proponerle matrimonio, pero ella le pide tiempo. En paralelo, Vera pone fin a su relación con Lope, harta de sentirse juzgada por su pasado.