TVE reorganiza los horarios de sus tardes: Así quedan 'Directo al grano', 'Malas Lenguas', 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'

La semana pasada, TVE presentaba 'Directo al grano', su nuevo programa de actualidad con Marta Flich y Gonzalo Miró en el FesTVal de televisión en Vitoria anunciando que su estreno llegaría el próximo lunes 15 de septiembre. Pero la gran incógnita era su horario y cómo afectaría a 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora.
Pues bien, la incógnita ya ha sido resuelta pues Gonzalo Miró y Marta Flich se colaban este miércoles en 'Malas Lenguas' para dar la noticia más esperada y aclarar cómo quedarán configuradas las tardes de La 1 y de La 2 a partir de la próxima semana.
"Hola Jesús, buenas tardes. Oye lo primero tenemos mucho que deciros y enseñaros y empezamos en este sofá porque el lunes se va a sentar aquí una persona muy importante de este país y que da mucho que hablar siempre", empezaba diciendo Marta Flich. "Alguien con cargo", apostillaba Gonzalo Miró dando a entender que se trata de alguien del gobierno.
Después, Marta Flich y Gonzalo Miró se movían por el plató enseñando tanto el sofá como la mesa y el pantallón de 'Directo al grano' antes de revelarle a Jesús Cintora y a todos los espectadores el horario de su nuevo programa. "Ya sabemos la hora", comentaba la presentadora. "¿Vas a poder conciliar Marta?", le cuestionaba Gonzalo Miró antes de contar que su programa se emitirá a partir de las 15:55 horas hasta las 17:30 horas.
De esta manera, 'Directo al grano' ocupará el hueco del primer bloque de 'Malas Lenguas'. Justo después se emitirán 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', que no cambiarán de horario en las nuevas tardes de La 1 y se mantendrán en las horas a las que se emite actualmente.
Tras ello, era Jesús Cintora el que aclaraba qué pasará con 'Malas Lenguas' a partir de la próxima semana. "La nueva temporada de 'Malas Lenguas' irá de 17:30 a a 19:30 horas en La 2, en Canarias una hora menos. Y después de 19:30 a 20:30 horas en La 1. Tres horas de 'Malas Lenguas'", terminaba de contar el presentador.
Con ello, 'Malas Lenguas', el programa de Jesús Cintora será el que variará completamente sus horarios al adelantar su emisión en La 2 pasando a emitirse de 17:30 a 19:30 horas durante las ficciones de La 1 compitiendo de lleno con 'Más vale tarde' en La Sexta, 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 y 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge' en Telecinco. Lo que queda por saber es que emitirá después de 'Malas Lenguas' La 2.
Así quedan las tardes de La 1 a partir del próximo 15 de septiembre:
15:55h - 'Directo al grano'
17:30h - 'Valle Salvaje'
18:20h - 'La Promesa'
19:30h - 'Malas Lenguas'
20:30h - 'Aquí la tierra'
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram