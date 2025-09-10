TVE reorganiza los horarios de sus tardes: Así quedan 'Directo al grano', 'Malas Lenguas', 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'

La semana pasada, TVE presentaba 'Directo al grano', su nuevo programa de actualidad con Marta Flich y Gonzalo Miró en el FesTVal de televisión en Vitoria anunciando que su estreno llegaría el próximo lunes 15 de septiembre. Pero la gran incógnita era su horario y cómo afectaría a 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora.

Pues bien, la incógnita ya ha sido resuelta pues Gonzalo Miró y Marta Flich se colaban este miércoles en 'Malas Lenguas' para dar la noticia más esperada y aclarar cómo quedarán configuradas las tardes de La 1 y de La 2 a partir de la próxima semana.

"Hola Jesús, buenas tardes. Oye lo primero tenemos mucho que deciros y enseñaros y empezamos en este sofá porque el lunes se va a sentar aquí una persona muy importante de este país y que da mucho que hablar siempre", empezaba diciendo Marta Flich. "Alguien con cargo", apostillaba Gonzalo Miró dando a entender que se trata de alguien del gobierno.

Después, Marta Flich y Gonzalo Miró se movían por el plató enseñando tanto el sofá como la mesa y el pantallón de 'Directo al grano' antes de revelarle a Jesús Cintora y a todos los espectadores el horario de su nuevo programa. "Ya sabemos la hora", comentaba la presentadora. "¿Vas a poder conciliar Marta?", le cuestionaba Gonzalo Miró antes de contar que su programa se emitirá a partir de las 15:55 horas hasta las 17:30 horas.

De esta manera, 'Directo al grano' ocupará el hueco del primer bloque de 'Malas Lenguas'. Justo después se emitirán 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', que no cambiarán de horario en las nuevas tardes de La 1 y se mantendrán en las horas a las que se emite actualmente.

Tras ello, era Jesús Cintora el que aclaraba qué pasará con 'Malas Lenguas' a partir de la próxima semana. "La nueva temporada de 'Malas Lenguas' irá de 17:30 a a 19:30 horas en La 2, en Canarias una hora menos. Y después de 19:30 a 20:30 horas en La 1. Tres horas de 'Malas Lenguas'", terminaba de contar el presentador.

¡Ya conocemos el horario de 'Directo al grano' (@algrano_rtve)!🙌



Se estrena el 15 de septiembre, con @martaflich y Gonzalo Miró, a las 15:55 h en @la1_tve



Además, la nueva temporada de @MalasLenguasLa2 se emitirá:



🕞 17:30 – 19:30 h en @la2_tve

🕤 19:30 – 20:30 h en @la1_tve… pic.twitter.com/ldmQnET9j3 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 10, 2025

Con ello, 'Malas Lenguas', el programa de Jesús Cintora será el que variará completamente sus horarios al adelantar su emisión en La 2 pasando a emitirse de 17:30 a 19:30 horas durante las ficciones de La 1 compitiendo de lleno con 'Más vale tarde' en La Sexta, 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 y 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge' en Telecinco. Lo que queda por saber es que emitirá después de 'Malas Lenguas' La 2.

Así quedan las tardes de La 1 a partir del próximo 15 de septiembre:

15:55h - 'Directo al grano'

17:30h - 'Valle Salvaje'

18:20h - 'La Promesa'

19:30h - 'Malas Lenguas'

20:30h - 'Aquí la tierra'