'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró: 35 colaboradores, líneas rojas y fecha de estreno en TVE

RTVE refuerza su compromiso con la información y el entretenimiento de calidad con el lanzamiento de 'Directo al Grano' un magacín diario que ya tiene fecha exacta de estreno: el próximo lunes 15 de septiembre. Conducido por la periodista Marta Flich y el presentador Gonzalo Miró, el espacio llega con la promesa de ofrecer una mirada fresca, incisiva y cercana a la actualidad política, social y cultural del país, apostando por la pluralidad de voces y el análisis profundo.

El nuevo formato está producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), y ha sido concebido como un punto de encuentro entre la información rigurosa y el debate abierto. Su objetivo es diferenciarse de la saturación informativa actual con un estilo directo y comprometido.

El nuevo programa, que ocupará las tardes de la cadena pública y se ubicará finalmente en La 1 pero aún se desconoce el horario concreto en el que irá programado, ha sido presentado este miércoles en una rueda de prensa en el FesTVal 2025 de Vitoria a la que ha asistido El Televisero, y que ha contado con la presencia del equipo directivo y de sus presentadores.

"TVE sigue apostando por los magazines en directo pegados a la actualidad, donde la política y los temas sociales son los grandes protagonistas" señaló María Izaguirre, directora de comunicación y participación de RTVE, durante la presentación. "Queremos estar donde debemos estar: allí donde sucede la noticia".

Un espacio plural pero no equidistante

'Directo al Grano' se define como un programa plural pero no equidistante, según sus propios presentadores, que subrayan su intención de ofrecer una televisión pública comprometida, ágil y conectada con la ciudadanía.

"Vamos a contar las cosas de forma directa, sin rodeos, abrir una ventana a la actualidad", manifestaba Esther González Garín, directora de Magazines de RTVE. "Estamos encantados de que estos profesionales se incorporen a nuestra casa. Incorporamos talento con nuestros presentadores y con nuestro equipo detrás de las cámaras", ha añadido la directiva.

"Es un reto y una oportunidad de mojarme en los temas que más importan", confesó Gonzalo Miró entre risas, destacando que la televisión también debe emocionar y entretener, incluso al tratar asuntos serios. "Me lo paso bien haciendo televisión y me río mucho. Me costará trabajo estar serio en asuntos delicados".

Por su parte, Marta Flich resaltó el carácter flexible del formato: "Habrá política, actualidad, sucesos e historias sociales. Contaremos con especialistas y saldremos a la calle para estar donde la información lo demande. La televisión pública debe ser un altavoz y una ventana para entender la sociedad".

El tono distendido entre Flich y Miró, que no dudaron en bromear durante la presentación, refleja una de las claves del magacín: la combinación de profesionalidad y frescura, algo que, según los responsables, será determinante para diferenciarse de otros programas de análisis.

"Queremos reconectar con la calle y huir del carril informativo en el que estamos metidos, como una rueda de hámster. Hay muchos periodistas opinando, pero nadie hace preguntas. Este programa hará preguntas para explicar lo que sucede", explicó Óscar Cornejo, de La Osa Producciones, quien destacó que el proyecto "se mojará" y "se posicionará" en los temas más relevantes.

Desde THE MEDIAPRO STUDIO, Carmen González expresó su entusiasmo: "Con 'Directo al Grano' buscamos convertirnos en un referente en los programas de actualidad. Contamos con unos profesionales con una solvencia más que demostrada. Queremos sacar a la luz a otros protagonistas desconocidos que son centros de otros temas de que el resultado marcará un antes y un después en la televisión pública. Queremos sacar a la luz a otros protagonistas desconocidos que son centros de otros temas que sin duda van a generar debate en la televisión pública. Hemos demostrado nuestra eficacia en Malas lenguas, que está asentado en RTVE, tanto en La 1 y La 2, y aquí queremos seguir con nuestro compromiso con el rigor y la diversidad".

Detrás de 'Directo al Grano' hay una ambiciosa apuesta de RTVE por renovar su oferta de tarde con una producción innovadora y una narrativa clara. El programa contará con un plató de última generación diseñado para dinamizar el debate y favorecer la interacción con reportajes, conexiones en directo y entrevistas exclusivas.

Un equipo coral con hasta 35 colaboradores

El magacín contará con una plantilla de más de 35 colaboradores que tiene ya firmados, procedentes de diferentes ámbitos: periodismo, política, análisis social y cultural.

Algunos son caras conocidas del mundo de la televisión y otros se enfrentan por primera vez a las cámaras. En la presentación no han dado el nombre de todos los colaboradores pero sí los más destacados. Entre los nombres ya confirmados figuran Ramón Espinar, Ada Colau, Lilith Verstrynge, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán y Alfonso J. Usía.

También se ha desvelado la participación de Manuel Jabois, Emilio Doménech y Rosa Villacastín. En el caso de Villacastín, su aportación se centrará en análisis y temas de actualidad, dejando a un lado la crónica social, un ámbito que no tendrá cabida en este formato. "Nos centraremos en política y asuntos sociales", señalaron los responsables del programa.

Además, tal y como ha confirmado su productor Óscar Cornejo a los periodistas al término de la rueda de prensa, la tertuliana de moda y habitual en programas como ‘Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' Sarah Santaolalla, también estará en la mesa de debate de 'Directo al grano'.

Un programa para la franja de tarde en La 1 pero sin horario definido

Por el momento, RTVE mantiene en secreto el horario exacto de emisión de 'Directo al Grano'. La cadena ha confirmado que el programa formará parte de su franja de tarde, pero ha preferido no desvelar aún la hora concreta, ya que "este dato se enmarca dentro de la estrategia global de programación que se anunciará en los próximos días".

Con 'Directo al Grano', RTVE refuerza su apuesta por una televisión pública comprometida, plural y pegada a la realidad social y política del país. El nuevo magacín llega con el objetivo de dinamizar las tardes de la cadena, ofreciendo una propuesta fresca y valiente que combine análisis riguroso, voces diversas y conexión directa con la ciudadanía. A partir del 15 de septiembre, las tardes de TVE abrirán una nueva etapa en la que la actualidad será la auténtica protagonista.