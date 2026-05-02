'D Corazón' estrena dupla de presentadores tras la ausencia de Anne Igartiburu este sábado en TVE

Los espectadores que hayan sintonizado La 1 este sábado para ver 'D Corazón' se habrán sorprendido al ver que Anne Igartiburu no estaba en su puesto de presentadora.

Así, la presentadora vasca parece que se ha tomado un descanso en el célebre programa de corazón aprovechando el puente de mayo. Quién no ha faltado a su cita semanal con la audiencia ha sido Javier de Hoyos, el copresentador del programa.

Y para no dejar solo a Javier de Hoyos, 'D Corazón' ha optado por ascender a presentadora sustituta a otro rostro habitual del formato para ocupar el hueco de Anne Igartiburu este sábado.

Un rostro que ya fue presentadora recientemente en el programa de La 1. Hablamos de Cecilia Revuelta, reportera del programa, y que ya fue presentadora sustituta junto a Anne Igartiburu el pasado mes de marzo cuando el que faltó a su puesto fue Javier de Hoyos.

¿Quién es Cecilia Revuelta, la copresentadora sustituta de 'D Corazón'?

Javier de Hoyos y Cecilia Revuelta en 'D Corazón'

Cecilia Revuelta es una periodista cántabra que lleva ligada a TVE durante muchos años. Primero fue reportera de 'España directo' desde la etapa de Roberto Leal como presentador hasta la última con Ana Ibáñez y Diego Losada y posteriormente con Angel Pons.

Posteriormente, Cecilia Revuelta se incorporó al equipo de 'Corazón' y actualmente en 'D Corazón', aunque también la hemos podido ver en 'Mañaneros'. Y su rostro ha ido cogiendo peso en los últimos años gracias a haber sido la elegida para ser la enviada especial a Eurovisión y Eurovisión Junior.