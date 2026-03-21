Javier de Hoyos desaparece de 'D Corazón' en TVE con Anne Igartiburu y quién le sustituye

Los espectadores que hayan sintonizado este sábado 'D Corazón' en TVE se habrán sorprendido al ver cómo el programa ha estrenado copresentadora junto a Anne Igartiburu en relevo de Javier de Hoyos.

Así, por primera vez desde que Javier de Hoyos se incorporara a 'D Corazón' en junio de 2025, el periodista se ha ausentado de su puesto como presentador y en lugar de que Anne Igartiburu se quedara sola, el espacio ha tirado de uno de los rostros del equipo como copresentadora.

De esta manera, este sábado, Cecilia Revuelta, una de las reporteras más reconocidas de 'D Corazón' se ha estrenado como copresentadora del programa junto a Anne Igartiburu tomando el relevo de Javier de Hoyos.

"Hoy Javi no está, está haciendo sus cosillas, pero no pasa nada, ¿te quedas conmigo no amiga?", le decía Anne Igartiburu a su compañera anunciando la baja de su compañero habitual. "Ay, me haría mucha ilusión para poner la nota de color y un poquito de entretenimiento y diversión que hace falta", le respondía Cecilia Revuelta antes de empezar el programa.

¿Quién es Cecilia Revuelta, la copresentadora sustituta de 'D Corazón'?

Anne Igartiburu y Cecilia Revuelta en 'D Corazón'

Cecilia Revuelta es una periodista cántabra que lleva ligada a TVE durante muchos años. Primero fue reportera de 'España directo' desde la etapa de Roberto Leal como presentador hasta la última con Ana Ibáñez y Diego Losada y posteriormente con Angel Pons.

Posteriormente, Cecilia Revuelta se incorporó al equipo de 'Corazón' y actualmente en 'D Corazón', aunque también la hemos podido ver en 'Mañaneros'. Y su rostro ha ido cogiendo peso en los últimos años gracias a haber sido la elegida para ser la enviada especial a Eurovisión y Eurovisión Junior.