El comunicado de Javier de Hoyos sobre la cancelación de 'Socialité' en Telecinco: "Necesito decíroslo"

'Socialité' se ha despedido este domingo para siempre tras más de ocho años de emisión en los fines de semana en Telecinco. El formato que en su día lideraron María Patiño y Nuria Marín no ha dudado en hacer un guiño a los que iniciaron el formato con María Verdoy acordándose de sus presentadoras y de algunos de sus directores y redactores como Javier de Hoyos o Giovanna González y Laura Roigé.

Así, pese a que 'Socialité' vivió una completa reformulación hace año y medio con la salida de sus presentadoras originales y de La fábrica de la tele, el programa ha querido recordar a todos los que pasaron por el programa de Telecinco aunque ahora estén en la competencia. Es el caso de Javier de Hoyos, que desde hace un mes es copresentador de 'D Corazón' junto a Anne Igartiburu.

De hecho, el propio Javier de Hoyos ha querido aprovechar el fin de 'Socialité' para lanzar una profunda reflexión en su cuenta de Instagram sobre lo que supuso para él formar parte del programa de Telecinco. "Hoy Socialité ha dicho adiós después de ocho años y quiero contaros algo porque yo formé parte de este programa hasta junio del año pasado. Para mí lo ha significado todo a nivel profesional y a nivel personal. Cuando he visto el final, se me han pasado muchísimos recuerdos por la cabeza y necesitaba deciros lo que os voy a decir", empieza diciendo en el vídeo que también se puede ver en Tik Tok.

Tras ello, Javier de Hoyos ha explicado lo importante que ha sido 'Socialité' en su vida personal. Yo llegaba de Santander, llevaba una temporada en Madrid y no encontraba un grupo de amigos, es muy difícil Madrid al principio. Encontré en 'Socialité' un grupo de amigos que no me soltaba la mano nunca, con ellos pude decir libremente que era gay porque había tanta libertad en Mediaset, tanta libertad en Socialité, que me atreví a explorar, a decir lo que sentía, a compartirlo. Y mis amigos me ayudaron a entender que era gay, a aceptarme como soy y gracias a eso hoy estoy casado, puedo vivir el amor de manera libre", recalca.

Asimismo, en 'Socialité', Javier de Hoyos también empezó a tener que convivir con la enfermedad de su madre. "En este programa también tuve que hacer frente a la enfermedad de Alzheimer de mi madre, que creo que es la etapa más dura de mi vida. Por lo tanto, no solamente es que a nivel profesional significase mucho, sino que cuando iba ahí encontraba una casa en la que había amigos con los que me lo iba a pasar bien de jueves a domingo y que me ayudaban a salir de esa rutina tan difícil que estaba viviendo", prosigue destacando.

Del agradecimiento de Javier de Hoyos a María Verdoy al mensaje a las cadenas

Javier de Hoyos en 'Socialité'

Más allá de esta reflexión, Javier de Hoyos ha querido agradecer el gesto de 'Socialité' y sobre todo de María Verdoy al haberse acordado de todos los que iniciaron el programa hace más de ocho años y los que lo llevaron al éxito. "Gracias, María, eres una gran persona y ya lo sabía, pero es que lo demuestras en cada uno de tus actos y con la emoción con la que te has despedido del programa recordando todas las etapas: la de María Patiño, la de Nuria Marín y ahora la vuestra. Te define mucho como persona, eres muy buena", sentenciaba.

"Han pasado muchos directores por allí. He aprendido mucho con María José Camacho, con David Linares. Tuve la oportunidad de que en ese programa empezase como redactor, luego subdirector, luego director y luego acabase presentándolo de manera sustitutiva, ahí viví todos los mis sueños", prosigue confesando el periodista y presentador de TVE.

Antes de concluir el vídeo, Javier de Hoyos ha lanzado un mensaje muy directo a las productoras y a las cadenas. "No los dejéis escapar ninguna cadena, mañana mismo llamad a todos estos pedazo de profesionales para trabajar porque es gente que saca el programa con recursos mínimos. He trabajado con mucha gente de la que está aquí y solo puedo desearles la mejor de las suertes. Gracias por darme la oportunidad en su día de entrar en Socialité porque me cambió la vida. Ojalá sigamos compartiendo muchos salseos. Os quiero, chicos", concluye.