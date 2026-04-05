El gran error de Telecinco con 'El precio justo' los fines de semana tras estar al borde del sorpasso a 'D Corazón' en TVE

Telecinco prepara cambios para su programación del fin de semana a partir del próximo sábado 11 de abril con el estreno de 'Visto lo visto', su nuevo magacín de actualidad y virales con Verónica Dulanto. Un formato que llega para tomar el relevo de 'El precio justo'.

Precisamente, 'El precio justo' marcaba este sábado su mejor cuota en este día al registrar un 8,7% y 473.000 espectadores. Además según avanza Dos30', más de 1,1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el concurso que presenta Carlos Sobera.

#ElPrecioJusto iguala su MEJOR SÁBADO en share al registrar un 8.7% y una media de 473.000 espectadores en la mañana de @telecincoes



💰 Más de 1.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/PTpSLXfwdy — Dos30' (@Dos30TV) April 5, 2026

Esta cifra de 'El precio justo' hizo que el concurso estuviera a punto de dar el sorpasso a 'D Corazón'. Y es que el programa que conducen Anne Igartiburu y Javier de Hoyos en la sobremesa de La 1 se quedó este sábado en un 9% y 420.000 espectadores.

#DCorazón alcanza un 9% de share y congrega una media de 420.000 espectadores en la mañana de @la1_tve



❤️ +2.9% por encima del canal en el día



❤️ Más de 1.8 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/PJRrOJD2mX — Dos30' (@Dos30TV) April 5, 2026

Unos datos que reflejan el más que probable error de Telecinco al cancelar 'El precio justo' pues con su emisión los fines de semana ayuda a fidelizar nuevo público de cara a sus entregas de lunes a viernes. Es además el único proyecto que ha probado la cadena de Mediaset en los últimos meses que ha conseguido pasar del 8% en esta franja después de la cancelación de 'Socialité'.

En este sentido, hay que recordar que su predecesor, '¡Vaya fama!' apenas se movió entre el 6 y el 7% mientras que la última etapa de 'Socialité' marcaba datos entre el 6 y el 8%. Unos datos que hacen presagiar que 'Visto lo visto' lo tendrá muy difícil para conseguir estabilizarse en la parrilla de la cadena de Telecinco.

Audiencias de 'El precio justo' en fin de semana