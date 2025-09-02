RTVE anuncia su plan de programación con 'Directo al grano', el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró

RTVE lanzaba este lunes durante 'MasterChef Celebrity' la primera promo de 'Directo al grano', su nuevo programa de actualidad con Marta Flich y Gonzalo Miró para las tardes. Un anuncio en el que la cadena aclara por fin cuál será la cadena en la que podremos ver este nuevo espacio.

Y es que había muchas dudas sobre si 'Directo al grano' se emitirá en La 1 o en La 2 y cómo afectará su llegada al programa de Jesús Cintora. Pues bien, la primera incógnita ya está resuelta. El nuevo espacio producido por La Osa Producciones Audiovisuales ('La familia de la tele') y Big Bang Media ('Malas Lenguas') se emitirá en las tardes de La 1.

Ahora queda por ver en qué horario se emitirá 'Directo al grano' si en sobremesa en lugar del primer bloque de 'Malas Lenguas' haciendo que Jesús Cintora se quede definitivamente solo en La 2 o si este nuevo espacio ocupará el hueco de 19:30 a 20:30 horas en lugar de la emisión en simulcast del programa anteriormente citado. De esa forma, ambos espacios que comparten productora se enfrentarían salvo que haya cambios en sus horarios.

Será este miércoles 3 de septiembre cuando RTVE presente todos los detalles de 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró en el FesTVal de Vitoria y por tanto seguramente cuando se conozcan más detalles sobre su horario de emisión.

En la promo aparecen Marta Flich y Gonzalo Miró paseando por delante de un hotel, un bosque, una estación de tren y acaban justo enfrente del Tribunal Supremo antes de terminar en el plató del programa. "Donde sucede lo que importa. Donde toca volver a empezar. Donde necesitas que estemos... o donde no deberíamos a estar. Vamos a contaros lo que sucede de la manera más sencilla posible. Vamos a ir... Directo al grano. Vamos a ir... directo a ti", aseguran ambos de forma alternada en el spot.

'Directo al grano' desplegará una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados entre los que estará Gonzalo Vázquez ('Ni que fuéramos' y 'Tentáculos').