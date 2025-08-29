Gonzalo Miró no se reprime con lo que suelta de su sueldo en TVE ante las críticas que recibe

Tras años colaborando en diversos programas de Atresmedia, como 'Espejo Público', 'Más Vale Tarde' o 'La Roca', a partir de septiembre Gonzalo Miró dará el salto a la televisión pública, y como presentador. El periodista, junto con Marta Flich, estará al frente de 'Directo al grano', un nuevo espacio vespertino que ya prepara TVE.
Lo que no ha abandonado Gonzalo Miró, y no tiene pinta de que lo haga, es su otra gran pasión: el fútbol. El hijo de Pilar Miró continuará colaborando en 'El Partidazo de COPE', el programa conducido por Juanma Castaño y Joseba Larrañaga. Sus compañeros han aprovechado la ocasión para gastarle algunas bromas sobre su nuevo destino.
El presentador del espacio radiofónico le recordaba, tirando de ironía, que ahora su sueldo es de todos, al tratarse de un ente público. "Tenemos un equipo de comentaristas espectacular porque está aquí Gonzalo Miró, uno de los protagonistas del verano. Te vamos a pagar dos veces…", empezó bromeando Larrañaga.
Gonzalo Miró responde con humor a quienes critican su salto a TVE
Una pulla a la que el hasta ahora colaborador de Atresmedia respondía con ironía: "Concretamente, tú no me lo pagas, me lo pagan los responsables de Cope". "¿Se te ocurre una mejor manera de invertir?", sentenció el futuro presentador de TVE. Una forma de responder a quienes critican su nuevo puesto, tirando de sentido del humor.
Lejos de quedarse ahí la broma, Joseba Larrañaga ironizaba con que su sueldo en TVE procede de sus compañeros. "Si es de 47 millones de personas, será una parte muy pequeña", replicaba Gonzalo en tono jocoso.
"He recibido muchas felicitaciones y hay gente que se postula [para colaborar]. Lo entiendo, que alguien busque trabajo me parece algo lícito. Otra cosa es que yo tenga mano para solucionar sus problemas", añadía Gonzalo Miró en el programa de COPE.
Y es que no han sido pocas las críticas que ha recibido tras anunciarse su fichaje por la cadena pública. Una de sus mayores defensoras fue la también periodista Rosa Villacastín. A través de su cuenta de X, la experta en crónica social no dudó en mostrar su apoyo a Gonzalo Miró y, de paso, lanzar un dardo a otros colaboradores televisivos. "Es un gran profesional. Ya quisieran muchos de los que salen en televisión tener sus conocimientos", sentenció.
En el comunicado difundido por RTVE, Gonzalo Miró dio algunas pinceladas de lo que será su nuevo programa: "Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano. Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos".
Este nuevo magacín de TVE se presentará el próximo miércoles 3 de septiembre. Aunque por el momento no ha trascendido quiénes serán los colaboradores, ni el horario ni la duración. Pero la cadena pública espera repetir el éxito que está cosechando con otros programas de actualidad, como 'La Hora de La 1', 'Malas lenguas' o 'Mañaneros 360'.
