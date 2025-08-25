Rosa Villacastín no decepciona con lo que dice del fichaje de Gonzalo Miró por TVE como nuevo presentador

Fue la noticia televisiva de la semana pasada: el abandono de Gonzalo Miró de Atresmedia tras fichar por RTVE. El hasta ahora colaborador de programas como 'Espejo Público' o 'Más Vale Tarde' copresentará junto a Marta Flich el programa 'Directo al grano'. Una noticia que ha dividido a los usuarios de las redes sociales.

Por un lado están los que apoyan esta incorporación del hijo de Pilar Miró a la cadena pública, y por el contrario, los que están criticando duramente el nuevo fichaje por su clara inclinación política. Tal ha sido los ataques que el periodista deportivo está recibiendo por parte de algunos, que Rosa Villacastín no ha dudado en salir en su defensa.

A través de su cuenta de X, donde es muy asidua, la veterana periodista ha publicado un mensaje de apoyo a Gonzalo Miró y, de paso, lanzar un dardo a otros colaboradores televisivos. "Es un gran profesional. Ya quisieran muchos de los que salen en televisión tener sus conocimientos", ha escrito Rosa Villacastín.

Gonzalo Miró copresentará junto a Marta Flich un nuevo programa en TVE

Por el momento se desconoce cuándo se estrenará 'Directo al grano', pero él se muestra muy ilusionado con esta nueva etapa profesional, tras años vinculado a Atresmedia. "Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano. Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida. Sin manipulaciones ni rodeos", asegura Gonzalo Miró.

El pasado viernes, el colaborador compartía en sus storys de Instagram dos selfies de despedida junto a sus compañeros de Atresmedia. Por un lado publicó un foto junto a María Lamela y María Valdés, presentadoras de 'Más Vale Tarde' durante el periodo estival, y otra junto a varios compañeros de 'Espejo Público', como Gema López, Miquel Valls e Iñaki Díaz Guerra. "¡Nos vemos!", escribía en inglés en ambas instantáneas.

'Directo al grano' estará producido por La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO) y presentado por Gonzalo Miró y Marta Flich. Apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día diversos analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados, según informa RTVE.