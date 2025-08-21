RTVE da un durísimo golpe a Atresmedia y roba a Gonzalo Miró para su nuevo magacín de tarde

TVE vuelve a dar la sorpresa con su último fichaje. Y es que la cadena pública ha cerrado el fichaje de Gonzalo Miró como copresentador de 'Directo al grano', el nuevo magacín de tarde que presentará Marta Flich y que formará parte de las nuevas tardes de la cadena pública.

De esta manera, TVE cierra el fichaje del que es el colaborador estrella de Atresmedia pues cabe recordar que Gonzalo Miró es tertuliano tanto en 'Espejo Público' como en 'Más vale tarde' así como en 'La Sexta Xplica'.

No obstante, Gonzalo Miró ya ha trabajado para TVE como colaborador de programas como 'La noche en 24h' o 'A partir de hoy' y 'La hora de La 1' así como en 'Estudio Estadio', el célebre programa deportivo de Teledeporte.

Licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, Miró aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado al programa que liderará Marta Flich y que llegará a las tardes de TVE en las próximas semanas.

Gonzalo Miró, copresentador de 'Directo al grano' con Marta Flich

"Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano", afirma Gonzalo Miró. "Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos", añade el nuevo rostro de RTVE.

La periodista y economista Marta Flich liderará el programa como presentadora principal. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad para explicar lo complejo con cercanía, Flich ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión (‘Todo es mentira’, ‘Late Motiv’, ‘En la frontera’) y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal.

La suma de ambos perfiles representa una apuesta experimentada por el contraste de estilos y la complementariedad de este nuevo formato producido por La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO).

'Directo al grano' apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.