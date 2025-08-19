Marta Flich pronuncia la verdadera razón de su marcha de 'Todo es mentira' a TVE: "Era el programa de Risto, no el mío"

Marta Flich está más que preparada para desembarcar en Televisión Española con 'Directo al grano', el magacín de actualidad que conducirá en La 1 tras más de seis años vinculada a Mediaset con 'Todo es mentira'. La presentadora será una de las grandes novedades de la temporada en la cadena pública, y no ha dudado en sincerarse sobre sus expectativas tras este nuevo formato.

"Los que hacemos política estamos siempre en el foco. Una cosa es el foco y otra el acoso de ultras", ha comenzado aclarando la periodista en una entrevista para El Mundo cuando le han preguntado por las críticas que enfrentan muchos rostros de TVE como Silvia Intxaurrondo o Jesús Cintora por el supuesto "partidismo" en sus contenidos.

Y es que, la presentadora parece tenerlo bastante claro. "Creo que mi trayectoria habla por mí y el programa lo hará también", asegura Marta Flich, que no evita pronunciarse tampoco sobre el alto riesgo que supuso abandonar su casa televisiva sin ningún proyecto bajo el brazo al que acudir. "Me la jugué mucho. No sé lo que es la zona de confort. Procuro tener retos y buscar siempre el crecimiento y el aprendizaje. Era el momento", sentencia la comunicadora.

@rtve prepara 'Directo al grano', nuevo magacín presentado por Marta Flich



🔸 Con una estructura flexible y diversas secciones, combinará mesa de análisis, reportajes o conexiones en directo.https://t.co/O1MvlejSSV pic.twitter.com/3ozkftSIwA — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 14, 2025

"Ahora tengo nervios de los bonitos, de los de afrontar un proyecto ilusionante en la televisión pública", explica la presentadora en su entrevista para el citado medio, sincerándose sobre los motivos que la llevaron a cortar por lo sano con el espacio de Risto Mejide. "Estaba en un momento donde todo iba genial, pero llevaba ya seis años y medio en Todo es mentira y sentía que allí había tocado techo. Me apetecía salir y encontrar otras formas de trabajar y de crecer", señala Flich.

"Tomé la decisión, lo hablé tranquilamente con la cadena y se lo dije a la cara. Me gusta mucho hacer un programa diario de actualidad, pero quería que fuera mío, tener mi propia voz y controlarlo más todo, porque he estado super cómoda y me ha dado muchísima cancha, pero al final era el programa de Risto, no el mío. Quería tener mi programa", explica Marta Flich a El Mundo.

Y su búsqueda de un espacio propio en el que pudiese poner su propio sello no se hizo esperar. "Cuando lo anuncié me llamó muchísima gente de la profesión, un montón de presentadores, y me preguntaban si lo había pensado bien, si era consciente de lo que dejaba. Y lo era, pero creo que era mejor dejarlo en lo alto porque eso me iba a ayudar a encontrar algo mejor para mi futuro profesional, como así ha sido", recuerda la periodista.

"Si lo hubiera dejado en horas bajas, menuda mierda de manera de salir al mercado. Mejor ponerte en valor como profesional para aspirar a más. Ese fue mi proceso mental. Igual es una cagada brutal, no lo sé, pero ahora mismo estoy muy contenta con mi decisión", sentencia Marta Flich, que espera cosechar el mismo éxito con 'Directo al grano' que con el espacio de Cuatro. "Se lo debo todo televisivamente hablando, pero llega un momento en el que tienes que romper y dar otro paso", asegura sobre 'Todo es mentira'.

La presentadora también se ha pronunciado sobre su relación con el que ha sido su compañero de mesa durante años. "Risto es un tío muy guay. Lo que pasa es que es un personaje que siempre se muestra tal cual es, no engaña a nadie. Un día le ves enfadado, otro día ves que se lo pasa bomba, el siguiente está indignado, luego le notas cansado", explica la comunicadora.

"Es una persona a la que no le importa mostrar su estado anímico de una forma honesta. Eso puede haber a quien le incomode, pero a mí no. Además, yo soy facilísima. No me cabreo, escucho muchísimo, empatizo bien, hago grupo y cuando veo que hay tensión me dedico a limar asperezas", termina explicando Marta Flich, enumerando las muchas cualidades que intentará mostrar a los mandos de su nuevo espacio de La 1 durante este próximo curso televisivo.