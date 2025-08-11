Esperanza Aguirre impugna a 'Todo es mentira' por lo que la hacen y se lleva una reprimenda

Es uno de los temas más candentes y que más polémica generan de los últimos días. La decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de prohibir las celebraciones musulmanas en las instalaciones deportivas municipales sigue generando lío tal y como se ha podido comprobar este lunes entre Esperanza Aguirre y Susana Díaz en 'Todo es mentira'.

Todo empezaba cuando el programa, que están presentando Pablo González-Batista y Laila Jiménez en ausencia de Risto Mejide, abordaba los ataques de Santiago Abascal a la conferencia episcopal por oponerse a esta norma que han impulsado el PP y Vox en la localidad murciana.

Para analizarlo todo, Pablo González-Batista conectaba en directo con el Padre Ángel que pedía que se le de libertad a las creencias y apostar por una sociedad en la que imperen los valores. Tras las bromas de 'Todo es mentira' sobre las palabras de Abascal, Esperanza Aguirre pedía la palabra para dar su visión de esta polémica.

"¿Puedo llevaros a todos la contraria?", cuestionaba la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid con una sonrisa en la boca a lo que Pablo González-Batista no dudaba en dejarle hablar a pesar de que iba a cambiar de asunto. "A mí no me ha gustado Abascal pero lo que dijeron los Obispos sin haber leído el acuerdo del ayuntamiento de Jumilla me pareció fatal", exponía la ex lideresa del PP en Madrid.

Esperanza Aguirre se enfrenta a Susana Díaz en 'Todo es mentira'

Tras ello, Esperanza Aguirre recalcaba que "los obispos dijeron que se había ido en contra de una manifestación religiosa y eso no es verdad". "El Ayuntamiento de Jumilla era que en el polideportivo municipal solo hubiera actos deportivos o propuestos por el ayuntamiento", apostillaba. "Pero Esperanza eso era justo antes de que se diera la fiesta del cordero", le replicaba Laila Jiménez. "Y Vox decía que era una medida para preservar y proteger las tradiciones españolas", sentenciaba por su parte Pablo González-Batista.

Pero lejos de retractarse, Esperanza Aguirre aprovechaba para cargar contra Yolanda Díaz porque prohibió la Semana Santa se celebrara en el teatro de su ayuntamiento. Era entonces cuando Susana Díaz trataba de dar la cara por la vicepresidenta del Gobierno. "En Jumilla la ultraderecha ha creado un problema al PP; que yo espero que en cuanto puedan saquen la pata de ahí", empezaba diciendo la socialista. "Lo que quieren generar es un problema social donde no lo hay. Van a lugares donde no hay problemas de convivencia a destrozar la convivencia de los ciudadanos", recordaba la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía tras recordar lo que pasó en Torre Pacheco.

Un cara a cara entre ambas ex presidentas que terminaba con varias bromas y sornas de los humoristas de 'Todo es mentira'. Eso llevaba a que Esperanza Aguirre no dudara en paralizar el programa para lanzar una queja a la dirección del mismo. "No he entendido nada de lo que ha dicho, pero como en este programa se trata de meterse conmigo…", soltaba sin pudor. "Esto no es todos contra Esperanza, es Todo es mentira", le replicaba Miguel Ángel Martín.