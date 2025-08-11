Ramoncín le lee la cartilla al PP y sentencia lo que muchos creen tras el veto a los musulmanes en Jumilla

La decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de prohibir la celebración de los ritos musulmanes en el polideportivo. Una enmienda que está en tramitación que ha levantado polémica y que ha llevado al Gobierno a empezar a tomar medidas. Un asunto sobre el que 'Más vale tarde' analizaba con Ramoncín siendo muy claro.

Así, el Gobierno de España ha instado al Ayuntamiento de Jumilla en manos de PP y Vox a que retire dicha medida y le ha dado de plazo un mes. Mientras que el consistorio avanza que si el informe de los técnicos que han encargado no les es favorable retirarían dicha enmienda.

'Más vale tarde' recogía las declaraciones de Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, defendiendo que no hay ningún tipo de veto a los musulmanes y que el gobierno solo busca hacer ruido así como las del Presidente de Melilla, del PP dejando claro que ellos respetan la ley del ayuntamiento de Jumilla pero no la comparten.

"Se habla de constitucionalidad, es un acto inconstitucional. Es un asunto muy profundo y hay que tratarlo y hablarlo muy seriamente por qué se producen estas cosas, por qué parece que esto le da votos a un determinado partido, y sobre todo por qué el PP hace, en fin no quiero utilizar una palabra desagradable, pero está dando la razón a lo que dice Vox y se está acercando a las ideas de Vox", empezaba señalando Ramoncín.

"Tendrá sus razones. Seguramente el gobernar, sacar unos presupuestos, pero si hablamos de constitucionalidad, es inconstitucional prohibir un acto que tiene que ver con la libertad religiosa, te guste o no te guste", añadía el cantante y colaborador antes de que María Claver defendiera que la izquierda ha caído en la trampa de Vox.

Después, 'Más vale tarde' se hacía eco también de los ataques de Santiago Abascal a los obispos tras la polémica de Jumilla señalando incluso los abusos sexuales dentro de la iglesia. "Hay cortes que si no le conoces parece casi un bolchevique. Este es un tema muy complejo que afecta a una parte de la sociedad que se ve en una situación en la que considera que sus vidas han empeorado por culpa de unos señores, especialmente islamistas", proseguía diciendo Ramoncín.

Ramoncín, alto y claro contra el PP: "Va a la deriva"

"Aquí tenemos a una presidenta de comunidad en Madrid que dice que no es lo mismo la inmigración latina que la inmigración que viene del norte de África. Es decir ese tipo de discriminación y hay gente que compra ese mensaje porque considera que sus vidas han empeorado por culpa de esa situación. Y no se hace un estudio profundo de lo que está corriendo. Que alguien diga que yo no quiero que alguien degolle un cordero en la plaza del pueblo pues tendrá sus razones y tendrá que legislar cómo se hace y donde lo pueden hacer", añadía el colaborador.

"Pero otra cosa es que lo prohíbas. Lo que hay que hacer es tratar todos los asuntos. ¿A quién le beneficia esto, a quién le beneficia de verdad? Pues a quien tiene ese electorado detrás que está totalmente en contra de la inmigración por mucho que se lo expliques y se lo cuentes. ¿Os imagináis una semana en el campo sin trabajar y qué ocurriría en muchas casas? Es que ese es el debate y es lo que hay que tratar", recalcaba.

Para Ramoncín todo lo que ha hecho Santiago Abascal con la iglesia es "folclore". "El folclore se convierte en esto de que un señor ultraderechista le dice cosas a la iglesia que cuando se las dice la izquierda se les dice que son unos ateos y unos bolcheviques. Pero aquí quien creo que está a la deriva es el PP, va a la deriva, funciona desde hace tiempo en estos temas depende de lo que diga Vox y Santiago Abascal. Y yo creo que sinceramente al PP no le va nada bien ponerse tan cerca de Vox", sentenciaba.