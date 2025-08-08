Gonzalo Miró pone el foco en este inapelable detalle sobre el veto de PP-Vox al Islam: "Lamentable"

El Partido Popular y Vox continúan en el centro de la polémica tras el veto aprobado en Jumilla, Murcia, contra la celebración de actos islámicos. Y desde 'Más Vale Tarde', Gonzalo Miró no ha dudado en condenar con un explosivo repaso los últimos pronunciamientos de ambos partidos, que han tratado de librarse de las acusaciones de xenofobia e islamofobia.

"Como ahora Vox está intentando decir que esto no tiene nada que ver con el racismo o la islamofobia, vamos a decir qué proponía Vox desde un inicio, literalmente", aclaraba el tertuliano nada más repasar las últimas declaraciones de José María Figaredo Álvarez-Sala, diputado popular, sobre la naturaleza de la moción y la importancia de defender "nuestras tradiciones".

Gonzalo Miró se revuelve contra la xenofobia del PP y Vox en Jumilla: "Es completamente racista"

Ha sido entonces cuando Gonzalo Miró ha cargado de lleno contra el partido de ultraderecha recuperando el texto original. "La propuesta de Vox es prohibir la fiesta del cordero y otras celebraciones similares ajenas a nuestras tradiciones por incidir en la cohesión social, generar tensiones y conflictos internos, desarraigo y erosión en la identidad nacional", leía el colaborador.

Gonzalo Miró en 'Más vale tarde'

"Como ahora están diciendo que es para que eso no se haga en un polideportivo... No, no. Tu película es que eres racista, eres xenófobo, tu ideología es esta y quieres generar un problema donde no lo hay", sentenciaba entonces el tertuliano del espacio de La Sexta, condenando el veto de ambos partidos a la libertad religiosa que la propia alcaldesa de Jumilla ha calificado como "inconstitucional".

Pero Gonzalo Miró no se ha quedado ahí. "Vox está disfrutando como un puerco en una charca, ellos están encantados de la vida. El problema en realidad lo tiene el PP, se ha generado un problema donde no lo había", apuntaba el televisivo, recurriendo a los datos para denunciar la gravedad de esta medida. "Estamos hablando de un 7 u 8% de la población... Lo que son 2.000 personas", aclaraba el tertuliano.

"Es difícil que no quedes de racista cuando has votado una medida racista"

"Es verdad que se han inventado un problema donde no lo hay y lo están intentando solucionar de la siguiente manera: cómo podemos intentar vender que esto no tiene nada que ver con la islamofobia, cuando es una medida completamente racista", sentenciaba entonces el hijo de Pilar Miró, subrayando también el problema que enfrentan ahora el Partido Popular y Vox tras esta polémica.

"El marrón es importante porque ahora es difícil que no quedes de racista cuando has votado una medida racista. Por mucho que lo digan portavoces del PP, de Vox, que lo que intentan es recoger un poquito el cable de una manera lamentable", terminaba apuntando Gonzalo Miró antes de ceder el turno a otro de sus compañeros de mesa en 'Más Vale Tarde'.