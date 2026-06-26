RTVE anuncia a los dos nuevos presentadores de 'La hora de La 1' mientras Silvia Intxaurrondo siga apartada y sin fecha de regreso oficial

'La Hora de La 1' contará desde el próximo lunes con una nueva dupla de presentadores durante este verano. Así, durante las vacaciones de Silvia Intxaurrondo, que lleva fuera del programa desde el 12 de junio, serán Aida Bao y Álex Barreiro quienes tomen las riendas del programa matinal de La 1 desde el lunes 29 de junio.

Cabe recordar que Silvia Intxaurrondo presentó por última vez 'La Hora de La 1' el 12 de junio. Al lunes siguiente fue Álex Barreiro, su habitual sustituto, el que se puso al frente del programa. Sin embargo, desde el martes 16 de junio ha sido Lluís Guilera el encargado de conducir el magacín matinal manteniendo el éxito de audiencia del formato.

Pero desde el próximo lunes 29 de junio serán Aida Bao y Álex Barreiro quienes tomen el relevo de Lluís Guilera y conduzcan 'La hora de La 1' durante todo el verano. Desde la cadena no informan de cuándo volverá Silvia Intxaurrondo pero hay que decir que hace unos días la presentadora ya confirmaba que regresaría con el inicio de la nueva temporada. En este sentido, El Independiente, avanzó que la periodista vasca volvería a su puesto previsiblemente el 10 de agosto, mientras no se descartaba que decida regresar antes.

Por otro lado, hay que recordar además que Silvia Intxaurrondo tiene pendiente un juicio contra RTVE por la demanda que la comunicadora presentó por su nueva situación laboral, tras ser contratada como personal no fijo en la cadena pública. En un principio, la presentadora y la corporación se iban a ver las caras en los juzgados el 28 de mayo, pero el juicio fue pospuesto y previsiblemente será el 2 de julio cuando se celebre la vista.

Aida Bao, de colaboradora a nueva presentadora de 'La Hora de La 1'

Aida Bao y Álex Barreiro presentarán 'La hora de La 1' este verano

De esta forma, Aida Bao cambiará de puesto en 'La Hora de La 1'. Y es que hay que destacar que la periodista ya forma parte del equipo del programa de actualidad y debate como tertuliana. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Aida Bao cuenta con una amplia trayectoria en radio y televisión. Su experiencia en medios como la Cadena SER, El País o RTVE le otorgan una sólida credibilidad. En 2013, formó parte del equipo galardonado con un Premio Ondas por la cobertura del accidente de Angrois.

Asimismo, con este "ascenso", Aida Bao vuelve a formar parte de las caras de RTVE por segundo verano consecutivo. Y es que la presentadora ya se encargó de conducir en agosto de 2025, 'Malas Lenguas' durante las vacaciones de Jesús Cintora. Actualmente, compagina su trabajo en 'La Hora de La 1' con los informativos del fin de semana en Cadena SER y tiene la videocolumna 'Notas de voz desde la terraza' en EL PAÍS y la SER.

Por su parte, Álex Barreiro es el presentador titular del Telediario Matinal, labor que interrumpirá temporalmente durante las próximas semanas para ponerse al frente de 'La Hora de La 1', espacio que ya ha presentado en diferentes ocasiones esta temporada como sustituto de Silvia Intxaurrondo.

'La Hora de La 1 cierra temporada con éxito

'La Hora de La 1' ha cerrado la temporada como el magacín más competitivo de las mañanas, liderando la franja de emisión en La 1 por primera vez desde su estreno y registrando sus mejores datos históricos, con un 18,8% de cuota, 365.000 espectadores y 1.459.000 contactos; datos que llegan en simultáneo con el Canal 24 horas al alcanzar su récord con un 21,2%, 412.000 espectadores y 1.681.000 contactos. Mejora respecto al dato de la temporada anterior en 5 puntos, tanto en La 1 como en simulcast.