Quién es Lluís Guilera, presentador sustituto de Silvia Intxaurrondo que asume los mandos de 'La hora de La 1' en RTVE

Ante la desaparición temporal de Silvia Intxaurrondo de su puesto habitual en 'La hora de La 1', Televisión Española ya ha escogido sustituto para la periodista durante los próximos días. Se trata del periodista Lluís Guilera, rostro habitual del Canal 24 horas que ya contaba con experiencia en el matinal de La 1 y que desde este martes conducirá el espacio en ausencia de la presentadora.

Después de que Álex Barreiro, sustituto titular de Intxaurrondo, tomase las riendas de 'La hora de La 1' el lunes 15 de junio, Guilera ha regresado al espacio para ponerse al frente del mismo de forma temporal. "Desde mañana, unos días en 'La hora de La 1", escribió el presentador este lunes en su perfil de X, sin adelantar cuánto se prolongará su estancia en el matinal líder en audiencias.

El juez rechaza la petición de Zapatero para posponer su declaración por las joyas halladas en su despacho https://t.co/fINk5aZXfZ#LaHora16J pic.twitter.com/6Vi7f3atp8 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) June 16, 2026

Todo sobre Lluís Guilera, el presentador que releva temporalmente a Silvia Intxaurrondo

Lluís Guilera no es un extraño en el espacio dedicado a la actualidad, ya que fue una pieza clave durante los inicios del programa en 2020, cuando se incorporó como director durante la etapa en la que Mónica López ejercía de presentadora. Más tarde, también se sumó como presentador sustituto en 2022, un puesto que ahora retoma tras la salida temporal de Silvia Inxtaurrondo.

Nacido en Barcelona en 1977, se licenció en el Grado de Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero antes de acabar su formación ya había pasado por emisoras locales como el canal K3, Canal Méteo y Radio Sant Cugat. Su primer contacto con Televisión Española no llegó hasta 2005, convirtiéndose desde entonces en un rostro habitual de los servicios informativos de la corporación.

Además de conducir el 'Telediario' en distintas etapas, Lluís Guilera es uno de los presentadores habituales del Canal 24 horas, puesto que ocupaba hasta su reciente relevo en 'La hora de La 1'. A su vez, suele ejercer como presentador sustituto cuando Xabier Fortes se ausenta de 'La noche en 24h'; además de protagonizar coberturas especiales relacionadas con elecciones y otros eventos informativos destacados.

Y aunque sus apariciones en televisión están siempre ligadas al plano estrictamente profesional, el presentador goza de especial popularidad en redes como Instagram, donde su perfil supera los 30.000 seguidores. A través de la plataforma, el periodista muestra una mirada más cercana a su día a día, enseñando a sus seguidores algunas de sus escapadas y planes fuera de las instalaciones de TVE.

En el plano más personal, es padre de dos hijos mellizos desde 2015, fruto de su matrimonio con el repostero Juan Pablo Martín, de quién se separó a mediados de 2023 después de 13 años casados y 17 de relación.