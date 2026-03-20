Lluís Guilera, incapaz de seguir en RTVE, se rompe en directo por lo que llega a verse en el Canal 24 horas

Con motivo del Día del padre, Lluís Guilera se salió de su guion habitual del Canal 24 horas, dejando a un lado la actualidad para protagonizar un momento cargado de ternura que le impidió continuar al frente del informativo. Tras visionar un vídeo de hijos felicitando a sus padres, el presentador, entre lágrimas, pidió a su compañera Cristina Pampín que diese paso al siguiente bloque de la escaleta.

Poco antes de mostrar el reportaje especial que el informativo había preparado sobre el Día de San José, el periodista dejó a un lado el tono habitual con el dirige el espacio informativo para dirigirse a una persona muy especial en un día tan señalado. "Ya saben que hoy es 19 de marzo, es el día del padre, por tanto felicidades papá", anunció el presentador despertando una sonrisa en su compañera.

Lluís Guilera no puede contener la emoción en el Canal 24 horas: "Cada vez lloro más fácil"

"Bueno, felicidades también para ti, ¿te han felicitado ya tus hijos?", añadió Cristina Pampín rápidamente, continuando con el tono desenfadado que había iniciado Lluís Guilera para abordar la celebración dedicada a los padres. "Todavía no, seguro que lo hacen cuando salgan del colegio. Felicitarme y darme un regalo, que ya me lo han dicho, pero todavía no sé lo que es", confesaba entonces el comunicador.

A veces, la televisión también es esto. Y si eres, tienes o tuviste papá, esto... también es para ti.



Feliz #DíadelPadre



Gracias, @lluis_guilera y @CristinaPampin, por vivirlo así 🤍 pic.twitter.com/BmCiwe7Y0r — Adrián Arnau (@adrian_arnau) March 19, 2026

Fue entonces cuando el Canal 24 horas mostró la pieza sobre la señalada fecha, en la que algunos hijos dedicaban mensajes a sus padres, muchos ya fallecidos. Una estampa cargada de emoción que invadió el plató del informativo y dejó al presentador entre lágrimas, teniendo que excusarse ante la audiencia cuando, al recuperar la imagen de ambos frente a la mesa, fue incapaz de ocultar su estado.

"Imposible no emocionarse… ¿no será que me hago mayor? ¡Yo cada vez lloro más fácil!", advirtió Lluís Guilera, visiblemente emocionado. Sin embargo, su compañera no tardó en acudir a su rescate tomando los mandos de la emisión. "Bueno, pues venga, doy paso yo a los Deportes", sugirió la periodista. "Por favor", se limitaba a señalar el presentador del Canal 24 horas, tratando de recuperarse de la emoción.