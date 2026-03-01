RTVE da un giro a su programación: Cambia de día uno de los formatos de La 1 más clásicos y lo relega al Canal 24 horas

Después de levantar toda su programación matinal este sábado con motivo del ataque de EEUU e Israel a Irán, La 1 ha vuelto a modificar también su parrilla matinal de este domingo por la última hora de los bombardeos que se están produciendo.

Así, este domingo La 1 ha optado por seguir la misma estrategia que ya siguió el sábado y conectar con el Canal 24 horas apostando por un especial en simulcast desde primera hora de la mañana con Igor Gómez y Olga Lambea sustituyendo así a las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele'.

Pero además, este especial ha provocado otro cambio. Y es que el programa 'Audiencia abierta' ha vuelto a quedarse fuera de la parrilla de La 1. Tras cancelar su emisión el sábado por el especial informativo, que en un principio iba a estar dedicado al día de Andalucía y terminó derivando en uno sobre la situación en Irán, el programa tenía previsto emitirse este domingo.

Sin embargo, debido al nuevo especial informativo, RTVE ha anunciado que 'Audiencia abierta' cambiará de cadena de forma excepcional. Así, este domingo, el espacio dedicado a analizar la actualidad en torno a la Casa Real se emitirá en el Canal 24 horas a partir de las 14:30 horas.

De forma excepcional, debido a la programación especial sobre Irán, 'Audiencia abierta' se emitirá este domingo en el #Canal24horas a las 14:30h.

Con ello, RTVE sigue apostando por mantener a la audiencia pendiente de toda la información sobre la situación en Irán al minuto con sendos especiales después de que este sábado fuera líder de audiencia de la mañana con el especial conducido por Pepa Bueno desde Sevilla y con Igor Gómez y Olga Lambea desde Madrid con un 15,7% en simulcast en La 1 y el Canal 24 horas.

La primera edición del 'Telediario 1' conducida por Marc Sala desde Madrid y Lourdes Maldonado desde Barcelona marcó un 14,8% y 2.608.000 espectadores únicos. Mientras que la segunda edición fue líder de su franja con un 15,8% y 4.180.000 contactos.