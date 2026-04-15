Qué invitado visita hoy, miércoles 15 de abril 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir por primera vez a Enrique Bunbury, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano entrevistó por primera vez al antiguo líder de Héroes del Silencio para conocer todos los detalles de su nuevo álbum de estudio 'De un siglo anterior' así como su gira de conciertos 'Nuevas mutaciones', la cual cerrará por todo lo alto en Zaragoza este año.

La visita del intérprete se tradujo en un 9.4% de share y 1.198.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 12.9% de share y 1.646.000 espectadores gracias a la visita de Sonsoles Ónega. Por otra parte, 'La isla de las tentaciones 10' logró anotar un 8.1% de cuota de pantalla y 1.036.000 seguidores durante su franja express en su segunda emisión semanal de Telecinco.

Antonio Carmona,el invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy miércoles, 15 de abril 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Pablo Alborán, que regresa al espacio de Antena 3 meses después de su última visita por la publicación de 'KM 0', su último álbum de estudio, para presentar su nueva gira de conciertos. Por su parte, David Broncano recibirá a Antonio Carmona.

El cantante, compositor y músico de flamenco acudirá por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles con motivo de la publicación de 'Barro Drom (Éxodo)', su nuevo álbum de estudio. Este nuevo trabajo supone su regreso tras más de nuevo años de pausa y rinde homenaje al pueblo gitano con una total reinvención de su estilo.

Además, el invitado de David Broncano celebra también sus veinte años de carrera con esta publicación, que vio la luz el pasado 20 marzo poco después del único adelanto del disco, su single 'Más de lo que te quiero'.