Atronadora ovación al actor Pepe Viyuela con su firme denuncia en 'La Revuelta' sobre la vivienda

Pepe Viyuela ha aterrizado este lunes en 'La Revuelta' con motivo del estreno de 'La familia Benetón 2', que llegará a los cines este viernes 17 de abril. Y durante su encuentro con David Broncano, el actor no ha dudado en utilizar el altavoz del espacio de TVE para lanzar dos firmes denuncias, con un aplaudido discurso sobre la situación de la vivienda en España.

"¿Cuánto te afecta la situación geopolítica internacional? Hay gente a la que le afecta mucho y otra que dice está pasando pero bueno...", comenzaba preguntando David Broncano al intérprete poco después de recibirlo sin esperar el arranque de sinceridad del invitado. "Me afecta mucho, creo que tenemos gran parte de culpa la ciudadanía, por consentir esta barbaridad", ha confesado Viyuela.

Aluvión de aplausos para Pepe Viyuela por su discurso sobre la vivienda: "Es un grande"

Pero Pepe Viyuela no se ha quedado ahí al referirse a la crispación encabezada por las amenazas de Donald Trump. "Me parece que la contestación de este tipo de cosas tiene que ir desde los niveles altos, que hay poca. Aunque bueno aquí por lo menos tenemos un presidente que le ha parado un poco los pies, pero la ciudadanía tiene que decir muchas cosas", señalaba entre aplausos el intérprete.

🏘️ La vivienda es un derecho, no un privilegio



Pepe Viyuela: "Igual se me acusa de comunista, pero intervenir el mercado de la vivienda es importante. Ahora mismo está en manos de monstruos. Lo que es un derecho se convierte en un privilegio de muy pocos” #Larevuelta pic.twitter.com/Xlvol9WigX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 13, 2026

"Vete fuera y déjanos en paz", ha sentenciado lanzando un claro mensaje al magnate estadounidense desde el espacio de La 1. "No sé, tampoco quiero hacer un mitin aquí", aclaraba el invitado, que poco después volvía a mojarse de nuevo durante las preguntas clásicas por la crítica situación de la vivienda en España. "Puedo decir a día de hoy que no debo un duro, que tengo la casa pagada y tengo en el banco entre 300 y 400 mil euros, para la jubilación me va a venir muy bien", comenzaba confesando.

"A ver, siempre está el tema de los hijos, que tal y como está la vivienda te gustaría poder ayudarles mucho pero...", ha lamentado entonces Pepe Viyuela."Ahora mismo la gente joven es muy difícil que puedan hacerse propietarios. No es por tocar las narices, pero sí que es una forma de decir que hay que tomar medidas, no se puede seguir especulando tanto con la vivienda", ha exigido entonces con gesto serio.

"A lo mejor se me acusa de comunista repugnante, que más de una vez me lo han dicho. Pero yo creo que intervenir el mercado de la vivienda es importante, porque ahora mismo está en manos de monstruos", insistía entre aplausos del público. "Lo que es un derecho constitucional se convierte en un privilegio de muy pocos, con lo cual hay que intervenir, hacer que el alquiler sea más barato y construir más vivienda social", ha terminado señalando.

"Pepe Viyuela siempre en el lado correcto de la historia"

Estas palabras de Pepe Viyuela durante su entrevista con David Broncano en 'La Revuelta' se han compartido masivamente en la red social de X y muchos usuarios han aplaudido el implacable alegato del actor. "En prime time y en la pública defendiendo el derecho a la vivienda"; "si todo el mundo tuviese sus valores el mundo sería otro"; "Pepe Viyuela siempre en el lado correcto de la historia" o "siempre en mi equipo", han sido algunas de las reacciones más sonadas.

Incluso la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha pronunciado en su cuenta de X: "Claro que no, Pepe. Lo que planteas no es comunista. Es sentido común y lo que dice el artículo 47 de nuestra Constitución. No se puede decir más claro: la vivienda es para vivir, no para especular", ha sentenciado la política.

Claro que no, Pepe. Lo que planteas no es comunista. Es sentido común y lo que dice el artículo 47 de nuestra Constitución



No se puede decir más claro: la vivienda es para vivir, no para especular https://t.co/RnhZIwF6Mu — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) April 14, 2026

👏👏👏👏👏👏. ¡Grande Pepe Viyuela. La vivienda digna es un derecho. #LaRevuelta https://t.co/roG2aSJttx — Luis Cabrerizo 🇵🇸🇪🇸🇪🇺 (@LuisCabrer93604) April 13, 2026

"Intervenir el mercado de la vivienda es importante; ahora está en manos de monstruos" 🏘️🏠🏡



"Lo que es un derecho constitucional, se convierte en un privilegio de unos pocos"

🗣Pepe Viyuela.



¡¡Olé, mi paisano!! 👏🤩



Lo dicho, una gran persona.😊👍#LaRevuelta https://t.co/VhXj2ZqtHB pic.twitter.com/KY9KRXEBMB — Riojaberón/❤️ (@riojaberon) April 13, 2026

“Hay que intervenir el mercado de la vivienda para que deje de estar en manos de monstruos, es un derecho constitucional y no un privilegio”



Enorme Pepe Viyuela en #LaRevuelta pic.twitter.com/xu3D0la6uP — Lechuga Feroz 🔻 (@lechuga_feroz) April 13, 2026

Pepe Viyuela es un grande.#Larevuelta — Lidia YNDA (@sololidiaiker) April 13, 2026

Intervenir el mercado de la vivienda es importante, lo que es un derecho constitucional se ha convertido en un privilegio y herramienta para los especuladores



Pepe Viyuela en prime time y en la pública defendiendo el derecho a la vivienda

A ver si toma nota el Perro #LaRevuelta — Maite con i latina🔻♀️ 🇵🇸 🌻 (@MaiteMNa) April 13, 2026

Quiero mucho a Pepe Viyuela #LaRevuelta — deivid (@Wolfmel_) April 13, 2026

Recordemos de Pepe Viyuela que es de los pocos hombres de este país, si no el único, en rechazar un trabajo para no coincidir en el con un abusador sexual. Si todo el mundo tuviese sus valores el mundo sería otro. https://t.co/F2ZNjiCd3j — javi (@javi_project) April 13, 2026

Pepe Viyuela siempre en el lado correcto de la historia https://t.co/9ZuA8CX3aS — Lin M. Dotor (@LinMDotor) April 13, 2026

gracias por tanto pepe viyuela https://t.co/iZnE646tFI — 𐙚 Nina 𐙚 (@kiwimagen_) April 13, 2026