Henar Álvarez admite en 'La Revuelta' cuál es su mayor miedo ante su debut en La 1 de TVE: "Soy realista"

Henar Álvarez ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este lunes casi una semana después de su desembarco en La 1 con 'Al cielo con ella' y su esperada entrevista a Shakira. Y durante su primer encuentro con David Broncano, la humorista ha terminado celebrando las buenas cifras de su estreno y confesando el principal miedo que tenía de cara a tomar el relevo de Marc Giró en las noches de los martes en TVE.

"Estoy súper contenta tío, lo he petado. Eso da mucho gusto, yo no sé lo que va a pasar ahora, pero ya con lo del otro día, por mí está hecho, estoy contentísima", ha comenzado explicando la presentadora de 'Al cielo con ella', que logró firmar un 12.1% de cuota de pantalla y 1.044.000 con la entrevista exclusiva a Shakira el pasado martes.

Henar Álvarez, sobre el exitoso estreno de 'Al cielo con ella' en La 1: "No me lo esperaba"

Así, Henar Álvarez no ha tardado en confesar las dudas que le asaltaron al pensar en su mudanza de las noches de los domingos en La 2 al prime time de La 1 con 'La Revuelta' como telonero. "No me lo esperaba tengo que decir... Soy realista y sabía que estaba 'Supervivientes' y demás, había muchas cosas contra las que competir y pensaba 'a lo mejor nos va bien'... Pero no tan increíblemente bien sabes", ha confesado.

La petada de Henar. Las cosas como son, fue un estreno de la hostia. #Larevuelta pic.twitter.com/YaI0t4MJVH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 13, 2026

"Nosotras hemos recibido quejas", confesaba más tarde al reflexionar con el humorista sobre las críticas que reciben una vez saltan al ente público. "De algunos chistes la verdad, cosas que no han gustado. La gente está en su derecho totalmente de decirlo, luego que a mí me entre por aquí y me salga por aquí es otra cosa", resolvía la cómica sin desvelar ninguna en concreto.

Ha sido entonces cuando, a modo de regalo, ha explicado a David Broncano que al igual que en su programa, debía beber y luego "congelar" a esa persona de la que no quiere saber más nada. Y cuando el conductor de 'La Revuelta' le ha preguntado si ella alguna vez ha congelado a alguien, la respuesta de Henar Álvarez a pillado por sorpresa al humorista.

"Yo sí, el primer día os metí a ti y a Pablo Motos, pero no por nada, porque quería vuestro puesto. Pero me vale con el de ahora", confesaba entre risas la presentadora de 'Al cielo con ella'. "¿Pero por qué en el mismo saco?", ha preguntado el humorista algo ofendido. "Era como una broma de que erais los dos que estabais ahí y quería ser yo la mujer que estuviese ahí", ha explicado.