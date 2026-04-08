Henar Álvarez aprovecha que tiene delante a Shakira para lanzar un dardo a Pablo Motos en TVE

Después de varias semanas promocionando el salto de Henar Álvarez a La 1 y de su entrevista a Shakira, la cadena pública ha estrenado este martes la nueva etapa de 'Al cielo con ella' con la participación de la artista colombiana como plato fuerte.

Eso sí, Shakira no ha acudido al plató de 'Al cielo con ella', sino que fue Henar Álvarez la que se trasladó a México para grabar su conversación con la colombiana en lo que es la única entrevista que va a conceder la cantante en nuestro país.

De esta manera, Henar Álvarez se ha apuntado el tanto de entrevistar a Shakira, ganando la partida a programas como 'La Revuelta' o 'El Hormiguero', y después de que la pasada temporada la colombiana enviara un mensaje a David Broncano asegurando que pronto iría a su programa. Una visita que no parece que vaya a producirse en el corto plazo.

Asimismo, tal y como ha explicado Henar Álvarez justo antes de dar paso a la entrevista grabada con Shakira, la charla estuvo a punto de cancelarse después de que desde el equipo de la cantante cambiaran la fecha de la grabación en varias ocasiones.

"Nos fuimos hasta México para hacerle la entrevista. Os voy a decir una cosa, nos cambiaron el día de la entrevista cuatro veces. Llegó un momento en el que decía me vuelvo a España sin entrevista, pero no confié en ella. Pero fue increíble, nos lo pasaron super bien y también te das cuenta de lo que es una estrella porque se nos ve a nosotras solas pero en esa habitación había 200 personas, que era un dales una grada y que aplaudan y sonrían", explicaba Henar.

El recado de Henar Álvarez a Pablo Motos en su entrevista a Shakira

Después, 'Al cielo con ella' ha emitido la entrevista que grabaron con Shakira haciendo un repaso a su carrera y a cómo ha llevado sus últimos años en los que ha tenido que reconstruirse y cómo ha aprendido del fracaso tras su ruptura matrimonial con Piqué y cómo decidió salir de su crisis gracias a sus canciones con hits como "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Era justo al final de la entrevista cuando Shakira estaba escribiendo la persona o personas a las que congelar, cuando Henar Álvarez soltaba un pequeño dardo al presentador de 'El Hormiguero'. "Yo ahora me vuelvo con esto a España y con la seguridad de que Pablo Motos tiene a Will Smith, pero yo tengo a Shakira", soltaba la humorista. "Ay sí, por favor, para que no me vuelvan a molestar", contestaba la colombiana en alusión a lo que había escrito en el papel para congelar.