Dentro de RTVE le quitan a 'La Revuelta' de Broncano la entrevista más esperada: Shakira elige otro programa

El 14 de octubre de 2024, cuando la batalla por las audiencias estaba en todo lo alto entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero', Shakira irrumpió a través de un mensaje en vídeo para anunciar su predisposición a visitar por primera vez y "muy pronto" el espacio comandado por David Broncano.

"Hola, David, a ver si nos vemos pronto por España, ahí en 'La Revuelta'. Mientras tanto te dejo con un trozo de mi nuevo vídeo, 'Soltera'. Cualquier cosa, me dices", declaró la colombiana, postulándose así como una de las mayores estrellas internacionales en pasar por el programa de La 1 de RTVE.

Sin embargo, han pasado casi 17 meses de aquel momento y 'La Revuelta' aún no ha recibido a Shakira en el teatro. Y lo cierto es que no parece que vaya a concederle esa entrevista a Broncano y su equipo a corto o medio plazo, pues tal y como avanza Poco Pasa TV la artista de Barranquilla regresará a la televisión española de la mano del formato 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez, que se emite en la noche de los domingos en La 2 de TVE.

Según adelanta la citada fuente, se tratará de la única entrevista que Shakira concederá en nuestro país coincidiendo con el inicio de su nueva gira y el estreno de 'Algo tú', nueva canción junto al cantante y compositor colombiano Beéle.

Por lo tanto, Shakira escoge TVE para reaparecer en España, sí, pero se desmarca de 'La Revuelta' de David Broncano, al que le han 'quitado' la que sería probablemente su entrevista más potente de la historia -junto a la de Rosalía- dentro de la propia casa. Un mazazo para el humorista jiennense, que se queda sin vivir, por ahora, lo que podría haber sido una noche histórica en conversación social y cuota de audiencia.

Con todo, llama poderosamente la atención que la cantante opte o priorice un programa minoritario como 'Al cielo con ella' en La 2 que, indudablemente, le va a reportar menor repercusión y promo que el espacio producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa. Poco Pasa TV afirma que el Shakirazo será "inminente", pero aún no hay una fecha concretada.