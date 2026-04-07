Henar Álvarez asume el recambio de Marc Giró en RTVE: "Genera presión tener que hacer las cifras de audiencia de La 1"

Henar Álvarez está de enhorabuena pues ha conseguido su gran sueño y ha ascendido al "cielo" de TVE con el salto desde este martes de 'Al cielo con ella' al prime time de La 1 con la entrevista de Shakira como gran aliciente en esta nueva etapa del programa producido por Producciones del Barrio.
Así, el programa sigue los pasos de 'Late Xou' de Marc Giró al empezar en RTVE Play, dar el salto al prime time de La 2 y posteriormente a la cadena principal. Un movimiento que viene a confirmar el éxito del programa de Henar y que sirve además como relevo del propio catalán tras su salto a Atresmedia con 'Cara al show'.
En El Televisero, hemos podido hablar con Henar Álvarez sobre este nuevo reto en su carrera y nos confiesa si siente presión por su salto a La 1. Además deja claro que le da rabia ser la única mujer que presenta un late show en nuestro país y deja bien claro que quiere estabilidad y no se plantea una posible oferta de alguna cadena privada.
Asimismo, la cómica nos cuenta cómo se produjo la entrevista de Shakira y si hubo algún tipo de línea roja a la hora de hacer el programa. También nos revela si tiene algún invitado soñado de cara a los próximos programas.
¿Estás nerviosa con el salto al prime time de La 1?
Estoy nerviosísima o sea, es que podría engañaros y deciros que estoy genial pero la verdad es que no, estoy muy nerviosa porque porque quiero que salga bien y tengo mucha ilusión. Llevamos mucho tiempo preparando esto o sea, podría decir que son tres semanas pero en realidad no, es que yo creo que desde el principio siempre ha sido una cosa que ha sobrevolado en nuestras ilusiones, en nuestra carta de deseos que era la de irnos a La 1. Es que ya fantaseábamos con esto cuando estábamos en RTVE Play.
Entonces sí que tengo como la sensación de que bueno pues que se ha cumplido una cosa, que queríamos todo el equipo y entonces ahora pues joe, quiero hacerlo bien, quiero estar a la altura, quiero que el programa siga saliendo igual de bien, quiero que le guste a mucha gente. Entonces me pasan muchas cosas por la cabeza que no me dejan dormir.
¿Sientes quizás más presión?
Bueno, más que presión, es cosa de responsabilidad porque también quiero que lo vea mucha gente o sea, que quiero que la gente se lo pase bien y quiero que el programa sea entretenido, que también haga pensar. Y luego que venga gente guay. Bueno yo creo que todo el mundo que tiene un trabajo que le apasiona, le gusta que las cosas salgan bien, entonces pues ahí estamos todas.
¿Y que te ha dicho tu entorno sobre este cambio?
¿Sabes lo que pasa? Que mi entorno confía mucho en mí, entonces no me valen, no me vale lo que dicen porque me dicen que "estamos muy orgullosos de ti va a ir todo bien, tranquila". Y yo pues no, no estoy tranquila y tal pero bueno. Entonces mi entorno lo que me dice es eso básicamente, que están muy contentos, que están muy orgullosos y que esté tranquila y que lo disfrute que es una cosa que yo no sé hacer porque no he hecho nunca. Yo nunca sé estar tranquila ni disfrutar, son palabras que no están en mi vocabulario.
Más allá de que fuera un sueño ese salto del programa a La 1, ¿estaba dibujada de alguna manera esa trayectoria ascendente? ¿O era el objetivo de la cadena y del equipo?
No, de verdad que no. Era un programa para RTVE Play y ya está. Nos llamó la atención el salto a La 2. De hecho, cuando empezamos ahí, hicimos la broma esa de la escalera humana que yo iba subiendo y decía: 'Hemos llegado a la tele'. Salía una chica y ponía un 1. Y yo: 'Dale la vuelta'. Y ella ponía el 2. O sea que ya estábamos como haciendo la broma de bueno a lo mejor en algún momento llegamos a La 1. Pero no, no estaba dibujado, de verdad que no, o sea eso ha sido una cosa que ha ido sucediendo poco a poco.
Has recalcado que el programa va a mantener su esencia, ¿pero hay alguna línea roja o te has marcado una autocensura por lo que supone dar el salto a La 1?
La esencia va a ser la misma. Tanto mi equipo como yo, cuando escribimos monólogos, tenemos muy claro el mensaje que queremos transmitir. Nos curramos mucho los textos. Además yo creo que es una cosa que se nota, que está muy trabajado para que el mensaje llegue exactamente como quiero mandarlo y la verdad que en ese sentido lo vamos a seguir haciendo igual. No voy a engañar a nadie, nuestra línea es la que es.
Y de cara a los invitados, ¿os habéis marcado algún objetivo? No sé si al saltar a La 1 aspiráis a nombres más potentes....
Yo tengo que decir que nuestros invitados han sido siempre súper potentes la verdad, o sea yo eso sí que lo decía siempre, había veces que mirábamos la pizarra y era como, uy, toda esta gente. O sea como que yo eso siempre lo he sentido que nosotros hemos tenido invitados e invitadas de primera línea, estoy contentísima con eso.
Hombre, que podamos ahora acceder a gente internacional como lo que nos ha pasado con Shakira y tal pues claro, bienvenido sea. Nosotras trabajaremos en esa línea, también te digo, siempre trabajamos en esa. Cuando estábamos en La 2 a lo mejor es que éramos un poco flipadas, pero nosotras siempre hemos, y lo hemos intentado luego, oye, pues hay veces que ha salido y hay veces que no, pero nosotras siempre hemos disparado a todo lo que podíamos.
¿Y cómo es Shakira en las distancias cortas? ¿Te ha sorprendido?
Pues la verdad es que me pareció muy amable.
¿No es un poco diva?
No, a ver seguramente lo sea. Pero es que ella puede. Puede hacer lo que le dé la gana. Pero la verdad es que no. De hecho, colgamos un clip donde me decía que me bajase un poco el pelo, que a veces se me encrespa. Es una persona cercana y en ese momento me hablaba de tú a tú, como echándome una mano. Lo agradecí, porque al principio estaba un poco nerviosa.
¿Y cómo se fraguó esa entrevista? ¿Se llegó a plantear en algún momento que ella viniera al plató?
Si te cuento eso, cualquiera podría acabar haciendo una entrevista a Shakira. Y eso no quiero que pase (risas). Son nuestros trucos de producción y de conseguir a los invitados.
¿Y Shakira puso algún tipo de línea roja o algún tema o pregunta que pidiera que no se le hiciera como por ejemplo sobre Piqué?
A ver, nosotras siempre que hacemos una entrevista a cualquier persona, la verdad, hay como una serie de cosas que son las que queremos tocar porque son como… nuestro valor. Y la verdad que en ese sentido nosotras hemos preparado la entrevista como con cualquier otra persona. Una cosa que siempre nos gusta, porque por ejemplo, creo que con las mujeres a veces no siempre pasa, es como bueno, pues poner en valor su carrera, las cosas que ha hecho que sí que es verdad que muchas veces siempre se te pregunta como tal, entonces nosotros la verdad que en ese sentido la hemos tratado como a cualquier otra invitada.
¿Y tú te imaginabas llegar hasta el cielo y llegar a La 1 cuando empezaste?
Pues mira, sí. No me parece que fuera algo que no pudiera suceder en ese sentido si lo consiguen otros compañeros míos porque no me iba a pasar a mí también sí, claro que sí yo siempre.
¿Pero soñabas con tener tu propio programa o con llenar los teatros?
Las dos cosas y de hecho hago las dos cosas.
¿Qué le dirías a aquel directivo que en su momento te dijo que no tenías gracia?
Que vea 'Al cielo con ella' este martes, a las 23:00 horas, después de 'La Revuelta'.
Se ha hablado mucho de como Marc Giró y tú habéis llevado carreras paralelas o por lo menos como los dos programas han ido ascendiendo poco a poco. ¿Te genera más presión el hecho de que te comparen y tener que llegar un poco a sus datos o cómo lo afrontas tú?
La verdad que no. O sea, quiero decir, me genera presión tener que hacer los datos de una cadena como La 1, eso obviamente. Pero por lo demás es que nosotras seguimos nuestro camino, nosotras ya te digo como os he dicho antes trabajamos para hacer el mejor programa posible, nunca nos conformamos eso os lo puedo asegurar, siempre intentamos hacer los mejores monólogos, tener las mejores invitadas y nosotras trabajamos para hacer el programa que queremos y que nos gustaría ver si fuéramos espectadoras entonces eso, nosotros hacemos nuestro camino. Que sea lo que Dios quiera, ojalá hagamos unas cifras increíbles pero mejores que todos, que 'MasterChef' o sea, claro, eso es lo que a mí me gustaría pero nosotras hacemos nuestro camino y que sea lo que Dios quiera.
¿Y la cadena os ha marcado algún objetivo de audiencia? ¿Con qué dato te quedarías tranquila?
Si se ha marcado, yo no lo sé. Estoy más con el tema de los guiones. ¿El dato? ¡Un 24! (risas).
¿Y en ese ascenso tenéis una nueva meta o un nuevo objetivo que alcanzar?
Mira, yo ya no quiero crecer más, porque estoy muy cansada. Quiero que mi programa se estabilice, que hagamos un 24, que el Real Madrid no quiera jugar a la vez que se emite 'Al cielo con ella', eso es lo que yo quiero, y que una vez que la cosa ya esté estabilizada pues, joder, disfrutar también, porque es verdad que como hemos ido creciendo en muy poco tiempo y nos han ido pasando muchas cosas, ostras siempre hemos estado como más madera, más madera. Entonces tengo ganas de que se estabilice todo y poder disfrutarlo.
Te reivindicas mucho como chica de barrio, pero vas a hacer un programa La 1, estás con Shakira. ¿El éxito crees que te ha cambiado de alguna manera? ¿La fama, el que la gente te reconozca?
Yo creo que no, la verdad. La fama no es algo que me interese mucho. Si os fijáis, nunca voy a nada. He dicho que no a muchísimas cosas. Donde me gusta estar es el salón de mi casa, con mis amigos. Lo que sí me gusta es mi trabajo. Soy una guionista más del programa, me gusta participar activamente en ese proceso. Documentarme sobre la gente que viene... Ahora que viene Rossy de Palma me he vuelto a ver sus películas.
A mí lo que me gusta es hacer mi trabajo lo demás es accesorio me gusta estar con mi familia me gusta estar con mis amigos y ya te digo no me veréis mucho por muchos sitios porque no voy nunca a nada.
Estar en La 1 también supone estar más en el foco de toda la utilización política que se hace desde la oposición. ¿Te preocupa que se puedan hacer preguntas parlamentarias sobre ti o sobre el programa?
¿Sabes qué pasa? Que eso no depende de mí. Soy una persona un poco nerviosa. Si me enzarzo en esos pensamientos, no hago lo que tengo que hacer, que es escribir unas entrevistas, unos monólogos, salir y presentar y que la gente se lo pase bien. Si estoy pensando en eso, pues, ostras, ahí sí que me puede entrar más miedo o lo que sea, entonces la verdad es que no lo pienso.
Y ahora que has conseguido entrevistar a Shakira, ¿cuál es el siguiente objetivo como invitado? ¿Te gustaría entrevistar a Pedro Sánchez?
Claro que sí. ¿Cómo no voy a querer que venga el presidente del Gobierno?
¿Y qué le preguntarías?
No te lo puedo decir. Es que tendría que ponerme a escribir la entrevista. Ahora mismo, le podría preguntar cuándo van a bajar el precio de la vivienda, pero no te puedo decir mucho más. Soy metódica, de sentarme a trabajar. La de Shakira la preparamos en cuatro días.
¿Y cuándo terminaste de grabar la entrevista de Shakira que pensaste?
Yo estaba deseando volver porque teníamos que grabar el programa de la semana siguiente, entonces era como de vámonos ya. Pero bueno nos fuimos muy contentos la verdad. A ver fue una experiencia increíble y de hecho creo que profesionalmente ha sido como de las cosas más guays que me ha pasado y además hay algo en este caos que os contábamos de que acabamos de terminar de grabar el programa, y nos dijeron que nos íbamos al día siguiente a México. Y hay algo en todo eso que lo ha hecho creo también como más especial.
O sea que incluso si lo hubiéramos hecho con más tiempo, que bueno trabajáis en medios de comunicación, sabéis que eso no existe las cosas son como son, pues creo que a lo mejor hubiera sido de otra manera. Pero al haber sido así a bote pronto que te vas haciendo la idea cuando ya llevábamos 5 horas en un avión, creo que fue pues eso sí, que lo hace como más especial como más emocionante. Es como una aventura, entonces eso estuvo genial y cuando acabamos fue como de chicos qué fuerte en siete días hemos grabado dos programas, hemos hecho una entrevista a Shakira y hemos hecho dos viajes transoceánicos y ha salido todo bien, así que maravilla.
Y el hecho de saltar a La 1 hace que la competencia se fije más en ti como le ha pasado a Marc Giró...
¡Pero si no he empezado en La 1! No quiero más cambios en mi vida. Lo que quiero es que vaya bien aquí y ya está. Valoro la tranquilidad, porque es lo que no tengo.
¿Qué te ha dicho Jordi Évole, que es el productor del programa? ¿Cómo surgió vuestra relación?
Me ha dicho lo mismo que todos, que esté tranquila. Y bueno hizo un 'Lo de Évole' conmigo y, no sé si esto salió en el montaje final, pero me preguntó que qué me gustaría hacer en televisión. Yo respondí que un late night. Y él me dijo que quería producírmelo. Al día siguiente le escribí. Nos pusimos tanto la productora como yo a desarrollar el formato, y ya fueron ellos los que lo vendieron a RTVE.
El hecho de ser la única mujer al frente de un late night, ¿te impone por ser un referente?
Me da más rabia que otra cosa. No quiero ser una excepción. Sí es verdad que en prime time hay muchas mujeres, pero este formato en concreto, el late, cómicos haciendo monólogos y entrevistas, sí ha sido más de hombres. Entonces me da rabia porque me gustaría, no tenía que ser una excepción, claro, me gustaría que las mujeres estuvieran en todas partes.
Lo dijo Alauda Ruiz de Azúa en los Goya: 'El talento no entiende género, pero las oportunidades sí'. Estoy completamente de acuerdo. Me gustaría que eso cambiara ya.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.