RTVE presenta la nueva era de 'Al cielo con ella': Primeros invitados y un claro objetivo ante su salto a La 1

Ha llegado el día. Este martes 7 de abril, Henar Álvarez llega al "cielo" de TVE con el salto de su programa al prime time de La 1 tras haber triunfado en La 2. Así, el espacio producido por Producciones del Barrio sigue los pasos del 'Late Xou' de Marc Giró tras pasar previamente por RTVE Play, saltar posteriormente a La 2 y finalmente a la cadena principal.

Un movimiento que para Henar Álvarez supone cumplir un sueño tal y como la humorista ha confesado en la presentación del programa en su nuevo plató en el Estudio 4 de Prado del Rey, a la que ha acudido El Televisero. "No he tenido más ilusión en mi vida, estoy que me muero", reconocía con una sonrisa en la boca.

"Ha sido un camino muy bonito el de este programa. Solo estuvimos seis programas en RTVE Play cuando ya nos dijeron de irnos a La 2. Ha sido un año estupendo y cuando nos dijeron que era el momento de dar el último escalón era un 'venga que sea lo que tenga que ser'", proseguía diciendo la humorista. "Al cielo con ella no es solo un programa, es el final de una carrera larga, es lo que siempre he soñado con hacer. Es el sueño de cualquier cómica poder tener un programa como este", sentenciaba Henar Álvarez durante la presentación.

Por su parte, Sergio Calderón, el director de TVE ha querido poner en valor lo que consigue RTVE Play. "Quiero dar las gracias al equipo de RTVE Play por seguir detectando talento y poder proyectar mensajes que son necesarios en una televisión pública", reconocía el directivo. "Y los datos de La 2, que ha cerrado marzo con su mejor dato en 16 años demuestran que es una exportación de talento", añadía.

Asimismo, el directivo ha querido dejar claro cual es el único objetivo con el que se plantean este cambio de 'Al cielo con ella'. "Es un proyecto que nace con humildad, como la gente de barrio como es Henar, sin pretensiones", destacaba. "Os pido que cuidemos a estos ángeles, que vamos a volar todos los martes con Henar", añadía. "El objetivo es ofrecer una mirada atípica y hacer pasar un buen rato al espectador", concluía sobre lo que busca TVE con el salto del programa de Henar Álvarez al prime time de La 1.

'Al cielo con ella' estrena nueva etapa con la entrevista de Shakira

Imagen de la presentación de 'Al cielo con ella' en TVE

Si hay algo que han querido destacar Henar Álvarez y el equipo de Producciones del Barrio ('Lo de Évole') es que la esencia de 'Al cielo con ella' se mantiene intacta. "El espíritu del programa es el mismo, queremos seguir haciendo lo mismo, solo que con más medios, pero la esencia es la misma", destacaba la cómica procedente de Aluche.

Para esta nueva etapa, ‘Al cielo con ella’ convierte su plató en una gran plaza de barrio. Verbena, orquesta, luces y ese punto de que nunca sabes muy bien qué va a pasar. Por ahí desfilarán cada semana algunas de las figuras más relevantes del cine, la literatura, la televisión, el deporte y lo que se ponga por delante. Un espacio donde las entrevistas conviven con actuaciones musicales, humor y momentos imprevisibles, en un formato que mantiene su esencia, cercano, ácido y un poco gamberro.

De hecho, 'Al cielo con ella' mantendrá a su equipo de colaboradores habitual formado por Ana Morgade, Toni Acosta, Lamine Thior, Clara Ingold, Laura del Val y Rubén Avilés, a quienes se suma en esta nueva etapa la actriz Carmina Barrios.

Para el estreno de este nuevo 'Al cielo con ella', Henar Álvarez tiene a una invitada de excepción: Shakira, en la que será la única entrevista de la colombiana en España antes de aterrizar en Madrid con una gira de conciertos entre septiembre y octubre. "La entrevista de Shakira la viví de una manera increíble porque soy muy fan de ella", confesaba la humorista. "Me he encontrado a una mujer que se ha reconstruido y que lo cuenta con orgullo y sin esconderse", añadía.

Pero además en este primer programa de 'Al cielo con ella' en La 1 habrá otros dos invitados de lujo además de la cantante colombiana. Y es que Henar Álvarez se sentará también con la actriz Rossy de Palma y el cantante Sergio Dalma.