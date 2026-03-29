RTVE pone fecha a la llegada de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez a La 1 con la entrevista bomba de Shakira

'Al cielo con ella', el late show que conduce Henar Álvarez ya tiene fecha para su llegada al prime time de La 1. Después, de que hace unas semanas, la cadena pública anunciara el salto del formato de La 2 a La 1 para cubrir el hueco que deja Marc Giró tras su marcha a La Sexta y el fiasco de Dani Rovira con 'Al margen de todo', ahora pone fecha su estreno.

Tal y como han anunciado en el 'Telediario' de este domingo, Henar Álvarez y su 'Al cielo con ella' aterrizarán en el prime time de La 1 el próximo martes 7 de abril a partir de las 23:10 horas justo después de 'La Revuelta' con la entrevista de la humorista a Shakira.

De esta manera, 'Al cielo con ella' tomará el relevo de 'DecoMasters', que este próximo martes emitirá su gran final. Además su ubicación no es una sorpresa pues era el día en el que se emitía el 'Late Xou' de Marc Giró y queda por ver si será también el día que elija La Sexta para emitir 'Cara al show'.

Por lo pronto, 'Al cielo con ella' se tendrá que enfrentar a 'En tierra lejana' en Antena 3, a 'Código 10' en Cuatro y a 'Supervivientes: tierra de nadie' en Telecinco a la espera de saber qué emitirá La Sexta en la noche de los martes en las próximas semanas.

🌤️ESTRENO de 'Al cielo con ella' el MARTES 7 DE ABRIL🌤️



Henar Álvarez llega a @La1_tve con la entrevista EXCLUSIVA a @shakira 🐺, la única que la cantante colombiana ha concedido a una televisión en España. pic.twitter.com/n9C0AFGn51 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 29, 2026

Shakira da su única entrevista en España a Henar Álvarez

Y para su estreno en La 1, Henar Álvarez contará con la entrevista bomba a Shakira. La humorista viajó a México donde la colombiana rompió el récord de asistencia del Zócalo de México DF en un recital gratuito que convocó a más de 400.000 fans para cerrar su gran gira en América.

Por ahora, Shakira solo concederá esta entrevista a un medio español antes de iniciar su gran gira por Europa con su permanencia en Madrid con más de 10 conciertos entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre con su propio Estadio Shakira. Lo hace además en RTVE después de haber colaborado ya con la cadena en el especial La Casa de la Música que emitió La 1 con gran éxito la pasada Nochevieja.

'Al cielo con ella', un formato de éxito

‘Al cielo con ella’ inició su andadura en noviembre de 2024 en RTVE Play, la plataforma gratuita de la Corporación. Su estreno se convirtió en el mejor estreno original de la historia de la plataforma. Después saltó a La 2, cadena donde confirmó su éxito y donde ha emitido los domingos su segunda temporada.

El pasado mes de febrero destacó en audiencias con un 3% de cuota y 377.000 espectadores de media. Este domingo, con motivo del 8M, logró su 2º mejor registro histórico, con un 4% de cuota y 507.000 espectadores. Su récord histórico lo obtuvo el 12 de octubre de 2025, con un 5,2% de cuota y 557.000 espectadores de media.

Es además uno de los programas con más viralidad de RTVE. Desde su estreno acumula un impacto total de 378 millones de visualizaciones en redes sociales, consolidándose como uno de los formatos con mayor rendimiento digital de RTVE. En términos de consumo por plataformas, Instagram es la red clave para el formato, concentrando 252,3 millones de visualizaciones (67% del total) y cerca de 10 millones de interacciones. Le sigue Facebook, que alcanza 106 millones de visualizaciones.