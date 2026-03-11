Revolución en la programación de RTVE, con el cambio de cadena de 'Al cielo con ella' a La 1 desde la próxima semana

TVE ha anunciado este miércoles que 'Al cielo con ella', el programa de entrevistas de Henar Álvarez, dará el salto a La 1 a partir de la próxima semana siguiendo así los pasos de Marc Giró y su 'Late Xou', que empezó su andadura en RTVE Play, después mudó a La 2 y finalmente hasta La 1 hasta que fichó por Atresmedia.

Ha sido la propia Henar la que ha dado la noticia en una conexión con 'Directo al grano' después de bromear con el público y con su equipo de que era el último programa de 'Al cielo con ella'. "Tengo dos noticias que daros, una buena y una mala", empezaba diciendo la cómica. "La mala es que hoy es el último programa de 'Al cielo con ella'", comentaba mientras entraba una corona en el plató. "No pasa nada, lo increíble es que ha pasado y esto se va a quedar para siempre en RTVE Play", seguía diciendo la presentadora.

Después, entre lágrimas y comentarios de Ana Morgade y de otra de las colaboradoras de 'Al cielo con ella', Henar Álvarez avanzaba la gran noticia a la audiencia. "El ataúd lo he traído yo para guardar la bebida porque ahora tenemos que celebrar que nos vamos a La 1", gritaba.

'Al cielo con ella' salta a La 1 con Shakira de invitada

Justo después, 'Directo al grano' conectaba en directo con ella. "¿El paso a La 1 es un ascenso, una promoción o una invasión?", le preguntaba la reportera. "Es las tres cosas. La verdad es que estamos tan contentas. Esto ha ido poco a poco. Empezamos en RTVE Play, luego nos hemos ido a La 2 y ahora nos vamos a La 1. Lo vemos como una recompensa y un premio al trabajo de todo el equipo y al público que nos ha traído hasta aquí", añadía la cómica.

"El espíritu del programa va a seguir siendo el mismo. Solo que ahora más grande y con más medios", seguía aclarando Henar Álvarez confirmando que la llegada a la parrilla de La 1 se producirá justo con la entrevista a Shakira, aunque todavía no tiene fecha cerrada.

Con ello, queda por ver cuándo se emitirá 'Al cielo con ella' en La 1 teniendo en cuenta que todos los prime time están actualmente ocupados: los lunes con 'DecoMasters', los martes con 'The Floor', los miércoles con 'Top Chef: dulces y famosos' y los jueves con 'Al margen de todo' de Dani Rovira.

Henar Álvarez, la nueva Marc Giró de RTVE

Por el programa, una producción original de RTVE en colaboración con Producciones del Barrio, seguirán pasando algunos de los rostros más destacados e interesantes del mundo de la música, el periodismo, el humor y la interpretación, en entrevistas que se caracterizan por su estilo cercano, ácido y desenfadado.

'Al cielo con ella' inició su andadura en noviembre de 2024 en RTVE Play, la plataforma gratuita de la Corporación. Su estreno se convirtió en el mejor estreno original de la historia de la plataforma. Después saltó a La 2, cadena donde confirmó su éxito y donde ha emitido los domingos su segunda temporada.

El pasado mes de febrero destacó en audiencias con un 3% de cuota y 377.000 espectadores de media.Este domingo, con motivo del 8-M, logró su 2º mejor registro histórico, con un 4% de cuota y 507.000 espectadores. Su récord histórico lo obtuvo el 12 de octubre de 2025, con un 5,2% de cuota y 557.000 espectadores de media.

Es además uno de los programas con más viralidad de RTVE. Desde su estreno acumula un impacto total de 378 millones de visualizaciones en redes sociales, consolidándose como uno de los formatos con mayor rendimiento digital de RTVE. En términos de consumo por plataformas, Instagram es la red clave para el formato, concentrando 252,3 millones de visualizaciones (67% del total) y cerca de 10 millones de interacciones. Le sigue Facebook, que alcanza 106 millones de visualizaciones.